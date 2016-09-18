В Ужгороде прошла социальная акциия "Добра много не бывает" (ФОТО)

|Накануне Международного дня пожилых людей в Ужгороде провели социальную акцию
По случаю Дня Ужгорода, а также накануне Международного дня пожилых людей в Ужгородском городском территориальном центре социального обслуживания провели социальную акцию «Добрый много не бывает».
Такое чествование летних ужгородцев, которые постоянно проживают в заведении или получают бесплатные обеды, уже стало доброй традицией. Всех собрали в небольшом зале и тепло приветствовали, праздничную программу подготовили учащиеся лингвистической гимназии имени Т.Г. Шевченко.
Мероприятие посетила и секретарь Ужгородского горсовета, депутат от этого округа Андриана Сушко. Она пожелала старшему поколению, чтобы не подводило здоровье, мира, добра, чтобы в заведении всем было комфортно, уютно, а работники относились с вниманием.
Городская власть заботится не только об условиях в территориальном центре но и организует возможность бывать на концертах, спектаклях, ездить на экскурсии. После поздравлений организовали уже традиционный праздничный обед.
Рейтинг: 3
Комментарии
Рейтинг: 1
Ну и шо, шо мы должны, шо с нас взять, одни штаны? Ведь рубаху мы пропили, на майдане до войны.
Рейтинг: 0
В Киеве протестующие сожгли чучело Кличко.
КНДР испытала новый ракетный двигатель.
Но дикари северные корейцы.
Рейтинг: 0
Самозванное правительство ЖИДОВ ПО НОВОМУ провело социальную акцию «Добрый много не бывает» - вот вам пересични громодяне новые тарифы.