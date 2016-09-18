В Ужгороде прошла социальная акциия "Добра много не бывает" (ФОТО)

21.09.2016 (12:49)

Накануне Международного дня пожилых людей в Ужгороде провели социальную акцию

По случаю Дня Ужгорода, а также накануне Международного дня пожилых людей в Ужгородском городском территориальном центре социального обслуживания провели социальную акцию «Добрый много не бывает».

Такое чествование летних ужгородцев, которые постоянно проживают в заведении или получают бесплатные обеды, уже стало доброй традицией. Всех собрали в небольшом зале и тепло приветствовали, праздничную программу подготовили учащиеся лингвистической гимназии имени Т.Г. Шевченко.

Мероприятие посетила и секретарь Ужгородского горсовета, депутат от этого округа Андриана Сушко. Она пожелала старшему поколению, чтобы не подводило здоровье, мира, добра, чтобы в заведении всем было комфортно, уютно, а работники относились с вниманием.

Городская власть заботится не только об условиях в территориальном центре но и организует возможность бывать на концертах, спектаклях, ездить на экскурсии. После поздравлений организовали уже традиционный праздничный обед.