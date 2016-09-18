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Как активисты спасают высокогорное озеро Герешаска в Закарпатье (ВИДЕО)

21.09.2016 (13:38)
Озеро располагается в массиве Свидивець Раховского района
Озеро располагается в массиве Свидивець Раховского района
Живописное горное озеро Герешаска ледникового происхождения располагается в массиве Свидивець Раховского района. Его же называют названием горы Догяска, на юго-западных склонах которой оно лежит. Живописные пейзажи, открывающиеся из озера, и чистый горный воздух не оставят равнодушными ни одного человека, что посетит это место.

Закарпатцам рассказали как развивать туризм
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

21.09.2016 (14:22) / JosephLes

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.

21.09.2016 (14:22) / JosephLes

http://sustainable-fashion.org/
.