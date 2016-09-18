Россия грозит Украине широкомасштабным наступлением

21.09.2016 (14:26)

У границы с Донбассом Россия формирует новую дивизию

У границы с Донбассом Россия формирует новую дивизию

Несмотря на экономические санкции и резкое снижение уровня жизни россиян, Москва продолжает политику милитаризации. Буквально неделю назад в России заявили о создании «новой армии» вблизи украинской границы, а теперь уточняют, что к декабрю 2016-го это подразделение численностью около 10 тысяч военнослужащих укомплектуют самым современным вооружением и разместят в Ростовской области.

Планы Кремля озвучило «ТАСС». По информации агентства, речь идет о появлении 50-ой мотострелковой дивизии.

О точном месте дислокации подразделения россияне не сообщают. Видимо, в пределах одного населенного пункта у российско-украинской границы они разместят лишь командный пункт и службы снабжения. Кстати, якобы командный состав в МО РФ уже подобрали, а теперь идет набор контрактников. Будут ли привлекаться солдаты срочной службы в эту дивизию, «ТАСС» не уточняет.

Напомним, с конца августа Россия проводит различные учения и проверки боеготовности как в Крыму, так и вдоль нашей восточной границы. Кроме крымских военных подразделений российская армада нарастила свое присутствие вдоль границы с Донецкой и Луганской областями. По данным украинской разведки, на начало сентября под нашими кордонами были развернуты 14 батальонов, две мотострелковые бригады, три сотни танков, 4 "Точки-У", з60 артиллерийских систем, полторы тысячи БМП, плюс массу других видов военной техники, включая ракетную. Плюс почти пятен сотен самолетов и 300 вертолетов...

Сообщалось, что всего на наших границах сосредоточено без малого 42 тысячи российских военных. Теперь вот хотят еще одну новую дивизию "прописать" возле нашей границы.

Такое количество техники и живой силы с явно наступательным характером ряд экспертов расценивают как демонстративное запугивание, другие же считают, что РФ реально готовится к наступательной операции.

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