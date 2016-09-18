Россия грозит Украине широкомасштабным наступлением

|У границы с Донбассом Россия формирует новую дивизию
У границы с Донбассом Россия формирует новую дивизию
Несмотря на экономические санкции и резкое снижение уровня жизни россиян, Москва продолжает политику милитаризации. Буквально неделю назад в России заявили о создании «новой армии» вблизи украинской границы, а теперь уточняют, что к декабрю 2016-го это подразделение численностью около 10 тысяч военнослужащих укомплектуют самым современным вооружением и разместят в Ростовской области.
Планы Кремля озвучило «ТАСС». По информации агентства, речь идет о появлении 50-ой мотострелковой дивизии.
О точном месте дислокации подразделения россияне не сообщают. Видимо, в пределах одного населенного пункта у российско-украинской границы они разместят лишь командный пункт и службы снабжения. Кстати, якобы командный состав в МО РФ уже подобрали, а теперь идет набор контрактников. Будут ли привлекаться солдаты срочной службы в эту дивизию, «ТАСС» не уточняет.
Напомним, с конца августа Россия проводит различные учения и проверки боеготовности как в Крыму, так и вдоль нашей восточной границы. Кроме крымских военных подразделений российская армада нарастила свое присутствие вдоль границы с Донецкой и Луганской областями. По данным украинской разведки, на начало сентября под нашими кордонами были развернуты 14 батальонов, две мотострелковые бригады, три сотни танков, 4 "Точки-У", з60 артиллерийских систем, полторы тысячи БМП, плюс массу других видов военной техники, включая ракетную. Плюс почти пятен сотен самолетов и 300 вертолетов...
Сообщалось, что всего на наших границах сосредоточено без малого 42 тысячи российских военных. Теперь вот хотят еще одну новую дивизию "прописать" возле нашей границы.
Такое количество техники и живой силы с явно наступательным характером ряд экспертов расценивают как демонстративное запугивание, другие же считают, что РФ реально готовится к наступательной операции.
Россия своими выборами в Госдуму запутала весь мир
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Комментарии
Рейтинг: 5
— Вовочка, к доске. Покажи на карте Крым. В какой стране он находится?
— Россия, Марьиванна.
— Садись, 2. Неверно.
— Ну это мы еще посмотрим
Рейтинг: 6
Вежливые люди:еще не сняли маски а все девченки влюбились,еще не выстрелили ни разу а хохлы уже от страха обосрались.
Рейтинг: 4
В дверь директора ЦРУ просунулась голова специалиста-техника, обслуживающего суперкомпьютер. Он был всклокочен, небрит, а красные, воспалённые глаза говорили о многих сутках без сна.
- Шеф, наш искусственный интеллект создал алгоритм победы. Ответ почему-то на русском...
- Они взломали наш компьютер?
- Нет, он просто закончил анализ всей истории русского мира, вывел ответ на экран, самопроизвольно исполнил гимн России и отключился...
- Так что ответил компьютер-то?!
- "Ни хрена у вас не выйдет, пиндосы! Русские - не сдаются! Ушёл к своим."
Рейтинг: 10
Авторе, Россия никому не грозит. Это америка грозит всем странам мира, разместила 200 военных баз. Россия никогда не будет нападать и воевать с Украиной,как бы этого хотели в американском обкоме и в Киеве. Россия сделает тихую зелеными человечками, как в Крыму. Так, что авторе запхай свой фейк знаешь куда?
Рейтинг: 10
Как всегда - Россия только чихнула а хохлы от страха уже обосрались.