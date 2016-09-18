Закарпатские пограничники задержали 5 нелегалов, пробирающихся в Венгрию (ВИДЕО)

|В Закарпатье задержали мигрантов из Индии и Пакистана
Пятеро нелегальных мигрантов задержали вчера вечером сотрудники Госпогранслужбы на Закарпатье в рамках усиленных мер и противодействия нелегальной миграции.
Пограничный наряд отдела «Горонглаб» Мукачевского отряда разоблачил группу неизвестных лиц во время патрулирования в нескольких сотнях метров от государственной границы. «Путешественники», которые пробирались в вечерних сумерках, документов при себе не имели, но рассказали, что 4 из них являются гражданами Индии, еще один - Пакистана.
Нарушителей доставили в пограничное подразделение, где их составлены материалы административного производства по ч.2 ст.204-1 КУоАП.
Кроме того, на место сразу были направлены дополнительные наряды для прикрытия участка и установление лиц, причастных к перемещению иностранцев через кордон.Нарази проверка продолжается.
Смотрите также: На Закарпатье пограничники задержали два десятка нелегалов (ФОТО, ВИДЕО)