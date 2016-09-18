Самые надежные и самые опасные тайники для денег

|Где спрятать деньги,..?
Для того, чтобы максимально защитить денежные сбережения, эксперты советуют положить их на депозит или отдать на хранение в банковскую ячейку.
Однако, если собственник все же решил хранить их дома, то должен знать о десяти наиболее опасных и пяти относительно надежных тайниках.
Где не стоит прятать деньги
В первую очередь, деньги не стоит прятать в чайниках и сервизах, мусорном ведре, банках с крупами, газовых плитах и за ними, сливном бачке или под ванной, карманах одежды, книгах, под коврами, в постельном белье, подушках и среди обуви. Эксперты объясняют свое предостережение тем, что в перечисленные места домушники заглядывают, как правило, в первую очередь.
Где допустимо хранить сбережения
Если вам необходимо, чтобы деньги были всегда неподалеку, воспользуйтесь одним из этих мест.
В розетке — вряд ли у воров будет желание рисковать жизнью и проверять такой тайник. А вот вы можете использовать дыру в стене, которая обычно оказывается под розеткой, в качестве сейфа. Для этого нужно отключить электричество в квартире, снять пластиковую насадку и спрятать деньги. Однако не будет лишним на всякий случай обернуть сверток резиновой перчаткой.
В подвесных потолках.
В кактусе — в этом случае необходимо использовать растение больших размеров, вырезав его сердцевину в нижней части, спрятав деньги вовнутрь и снова вкопав кактус в горшок. Воры часто проверяют землю в вазонах, но вряд ли они будут делать это самим кактусом.
В карнизе — для этого карниз должен быть полый, а не сплошной.
В двери — она должна быть не железной и не слишком тонкой. В верхней части двери дрелью можно сделать небольшое отверстие, к которое и спрятать сверток с деньгами.
Ужгородец решил самовольно нарубать дровишек на зиму
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Комментарии
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Гривни можно смотать в рулон-скоро пригодится вместо туалетной бумаги.