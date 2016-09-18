Безвиз для Украины снова под угрозой

21.09.2016 (15:09)

В ЕП зарегистрировано предложение отказать Украине в безвизовом режиме

В профильном комитете Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) прогнозируемо зарегистрированы поправки в доклад о предоставлении Украине безвизового режима, которыми предлагается отклонить это предложение.

Поправки внесли депутаты Европарламента антиевропейского, националистического течения Беатрис фон Шторх (Германия, группа "Европа свободы и прямой демократии") и Удо Фойгт (не входит ни в одну группу, член "Национал-демократической партии" Германии).

Другие политические группы ЕП не предоставили поправки, поддержав доклад во время первого обсуждения, которое состоялось 5 сентября.

Такая же ситуация была и вокруг доклада о предоставлении безвизового режима Грузии, который Комитет поддержал 5 сентября. Такие поправки, внесенные фон Шторх, были отклонены при голосовании. Поэтому ожидается, что поправки в доклад по Украине не наберут необходимых голосов.

В общем в доклад депутата Марии Габриэль (группа европейских народников) "Об исключении Украины из списка третьих стран, граждане которых должны при пересечении внешних границ иметь визу" внесены семь поправок.

В частности, поправкой №2 Шторх предлагает вместо "(ЕП) Принимает свою позицию в первом чтении, принимая предложение Комиссии", написать "отклонил предложение Комиссии".

Четвертой поправкой этот евродепутат предлагает удалить из доклада абзац, в котором говорится о том, что Украина выполнила все требования Плана действий по либерализации визового режима, и поэтому отвечает критериям страны, граждане которой должны быть освобождены от получения виз.

А евродепутат Фойгт предлагает изменить этот абзац, переписав его следующим образом: "(ЕП) считает, что Украина выполнила критерии для того, чтобы ее граждане были освобождены от необходимости иметь визы, путешествуя по территории стран-членов ЕС".

Доклад будет вынесен на голосование в рамках заседания Комитета LIBE 26 сентября.

Напомним, вопрос предоставления Украине безвизового режима рассмотрят 11 октября на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел Евросоюза.

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