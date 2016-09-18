ДТП в Ужгороде : На площади Петефи столкнулись две иномарки (ФОТО)

21.09.2016 (15:31)

ДТП на площади Петефи

Сегодня около 13.05 на площади Петефи произошла небольшая, но достаточно показательная авария.

Свидетели сообщили, что ситуация развивалась следующим образом. Некоторое время прямо на пешеходном переходе на пересечении с ул. Швабской стоял припаркованный минивэн - то есть типичный «олень». Бросилось в глаза, что автомобиль немного не типичен для наших краев: с правым расположением руля.

Когда зеленый «Мерседес», дождавшись зеленого света на светофоре, попытался повернуть направо на улицу Швабскую, водитель «праворульника» или решил одуматься, или завершил свои дела, и начал сдавать задним ходом. В результате он не заметил машину сзади и врезался в нее задней частью.

Повреждения, на первый взгляд, незначительные, однако, конечно, неприятные и дорогостоящие. Сразу после происшествия на проезжей части образовалась пробка.











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