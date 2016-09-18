Пашинский с угрозами набросился на Найема в Верховной Раде

21.09.2016 (15:51)

Пашинский заявил, что уничтожит депутатов, которые не поддержали его законпроект

Народный депутат от БПП Мустафа Найем заявляет о некорректном поведении со стороны народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Об этом Найем сообщил во вторник в Раде.

По его словам Пашинский заявил, что уничтожит депутатов, которые не поддержали его законопроект о спецконфискации.

"Сегодня он подошел и сказал, что я личный враг Украины, это все сопровождалось матами, и что он будет уничтожать, убивать людей, которые были против этого законопроекта", - сказал народній депутат.

По его словам, Пашинский назвал его своим личным врагом. При этом Найем выразил надежду на то, что Пашинский извиниться.

Ранее Найем заявил, что за ним, как и за его однопартийцем Сергеем Лещенко, ведется наблюдение и собирается компромат.

Евродепутаты в шоке после встречи с матерями и женами пленных украинцев