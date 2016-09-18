Москаль: А у нас разве есть полиция? (ВИДЕО)

|Москаль жестко раскритиковал полицию
Геннадий Москаль подверг сокрушительной критике полицию за бездействие в деле блокирования границы «пересечниками».
Во время интервью телеканалу «Тиса-1» в ответ на вопрос, почему нет никаких сдвигов по поручению председателя ОГА жестко, но в рамках законодательства, навести порядок на границе, Москаль ответил:
«А у нас разве есть полиция? Полиция является де-юре, де-факто ее нет. Это как остатки после разгрома какого партизанского отряда. Вспомните объявленную реформу милиции - какой был пафос, как новую патрульную полицию пиарили, как раздавались призывы «убрать плохих ментов, а поставить копов»! И что сегодня? Хорошо, мы здесь держимся, потому Закарпатье традиционно спокойное в криминогенном плане, но есть регионы, где ситуация с преступностью вышла из-под контроля и люди боятся дома спать. Разве так должны заканчиваться реформы?...
Я с самого начала говорил, что нового полицейского невозможно выучить за три месяца, потому что даже в ПТУ учат два года. За три месяца научат разве что делать Селфи с нарушителями за парковку. Лично я учился 11 лет - сначала в средней школе милиции, далее в высшей школе милиции и наконец в Академии МВД в Москве. И там нас учили не марксизму-ленинизму или историю КПСС, а профессиональной, профессиональной подготовке...
Если правоохранительные органы не способны прекратить блокирование государственной границы и транспортных коммуникаций, за которое предусмотрена уголовная ответственность, то для чего вообще в стране было проводить реформу? Если бы я был начальником полиции, блокирование границы продержалось бы не более трех минут...
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