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Маразм крепчал : «Спикер парламента» Крыма сделал Украине неожиданное предложение

21.09.2016 (16:06)
Константинов предложил Украине отказаться от части территории
Константинов предложил Украине отказаться от части территории

«Спикер парламента» оккупированного Крыма Владимир Константинов предложил властям Украины в рамках декоммунизации отказаться от части территорий.

«Украина вошла в Советский союз с одной территорией, а сейчас хает его, переименовывает улицы. Поэтому вернитесь в первоначальное состояние, отдайте полтерритории страны, как это было, и станьте независимыми», — сказал журналистам Константинов.
Напомним, с весны 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Он запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской ССР и других советских республик.

Россия грозит Украине широкомасштабным наступлением


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

21.09.2016 (16:57) / Виктор г. Калуга

это не предложение, зто ПРОРОЧЕСТВО!!! В ЕС не взяли, без виз не дали? падение режима не минуема и не отвратимо, и раздел будет, я не говорю что это случится завтра, но произойдёт ОБЯЗАТЕЛЬНО, конец укро нацистов будет не менее печальным, чем у их предшественников