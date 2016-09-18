Маразм крепчал : «Спикер парламента» Крыма сделал Украине неожиданное предложение

|Константинов предложил Украине отказаться от части территории
«Спикер парламента» оккупированного Крыма Владимир Константинов предложил властям Украины в рамках декоммунизации отказаться от части территорий.
«Украина вошла в Советский союз с одной территорией, а сейчас хает его, переименовывает улицы. Поэтому вернитесь в первоначальное состояние, отдайте полтерритории страны, как это было, и станьте независимыми», — сказал журналистам Константинов.
Напомним, с весны 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Он запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской ССР и других советских республик.
Россия грозит Украине широкомасштабным наступлением
Рейтинг: 1
Комментарии
Рейтинг: 0
это не предложение, зто ПРОРОЧЕСТВО!!! В ЕС не взяли, без виз не дали? падение режима не минуема и не отвратимо, и раздел будет, я не говорю что это случится завтра, но произойдёт ОБЯЗАТЕЛЬНО, конец укро нацистов будет не менее печальным, чем у их предшественников