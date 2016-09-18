Маразм крепчал : «Спикер парламента» Крыма сделал Украине неожиданное предложение

21.09.2016 (16:06)

Константинов предложил Украине отказаться от части территории

«Спикер парламента» оккупированного Крыма Владимир Константинов предложил властям Украины в рамках декоммунизации отказаться от части территорий.

«Украина вошла в Советский союз с одной территорией, а сейчас хает его, переименовывает улицы. Поэтому вернитесь в первоначальное состояние, отдайте полтерритории страны, как это было, и станьте независимыми», — сказал журналистам Константинов.

Напомним, с весны 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Он запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской ССР и других советских республик.

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