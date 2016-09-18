Луценко поймал еще одну большую рыбу

21.09.2016 (17:25)

Луценко похвастался в Фейсбуке очередным задержанием

Сотрудники СБУ и ГПУ разоблачили одного из членов Высшего Совета юстиции в вымогательстве 500 тысяч долларов.

Об этом в среду на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко: - "Еще одна большая рыба. Департамент дел в сфере экономики ГПУ вместе с Департаментом К СБУ разоблачили одного из членов Высшего Совета юстиции в вымогательстве 500 тыс долл за незаконное влияние на судебное решение. Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс долл. Подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ ".

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