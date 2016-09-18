На вершине Говерлы уже выпал снег (ФОТО)

|Говерла покрылась белой шапкой
На вершине наивысшей точки страны - Говерле выпал снег. Украинский турист Сергей Чайков опубликовал фотографию заснеженной вершины на своей странице в Инстаграме 21 сентября.
- Сегодня уже в 7 покорил самую высокую гору Украины -15 градусов на вершине, но оно того стоит, - написал Чайков.
Снег на Говерле в эту пору не является чем-то удивительным, но обычно вершина горы покрывается "белой шапкой" немного позже.
Были случаи, когда шел мокрый снег и летом.
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