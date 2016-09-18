Порошенко покидает пост президента и разводится с женой - фейки росСМИ

21.09.2016 (19:53)

Отставка Порошенко - новый «шедевр» российской пропаганды

Недавно российские СМИ «второго эшелона» всколыхнула новость - Президент Украины Петр Порошенко слагает свои полномочия, а его жена Марина Порошенко подала иск о расторжении брака.

Так, новость о том, что Порошенко из-за болезни не может выполнять свои полномочия распространили издание ТВ-Центр, Русская Планета, ИА ФАН, Известия и другие. При этом в качестве источника информации указывались «украинские СМИ». Понятно, что в последних ни слова о возможной отставке Порошенко не было. Далее некоторые ресурсы изменили акценты: мол, украинский президент готов продать свою должность, а состояние здоровья - лишь повод. Некоторые издания, вероятно, находясь под впечатлением от развода Анджелины Джоли и Брэда Питта, приписали начало процесса о расторжении брака и Перт и Марина Порошенко.

В конце отечественным журналистам удалось найти первоначальный источник, из которого распространялась дезинформация - им оказался ресурс «Русская Весна», который разместил интервью с одиозным экс-регионалом Олегом Царевым. В нем бывший нардеп, описывая политическую ситуацию в Украине, заявил, что Порошенко уже подготовил преемника - Юрия Луценко - и только ждет удобного момента, чтобы передать ему свои полномочия, оправдываясь состоянию здоровья.

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