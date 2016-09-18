В Гидрометцентре рассказали, когда в Украину вернется тепло

21.09.2016 (20:11)

До конца Сентября потепления не будет

Глава Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что грядущая зима мало будет отличаться от предыдущих.

"Вероятнее всего, как и в многие предыдущие годы, сначала будет похолодание, переход через ноль, а потом возвращение тепла. Эта зима не будет принципиально отличаться от предыдущих зим", - заявил Кульбида. Также он отметил, что через "бабье лето" не стоит ждать в конце сентября.

"На протяжении ближайших двух недель – вряд ли. Позже, в октябре, как правило, есть периоды, когда тепло возвращается, и это можно расценивать как "бабье лето". Но до конца сентября этого не будет", - отметил Глава Украинского Гидрометцентра.

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