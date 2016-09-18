МВФ прогнозирует катастрофическое падение гривны

21.09.2016 (20:41)

Гривна может обесцениться до 46 грн/доллар

С началом сентября возобновилось обесценивание украинской валюты на межбанковском валютном рынке.

Пока Нацбанку удается сдерживать падение курса гривны, но это ненадолго. Тем временем Международный валютный фонд подсчитал, что у Украины сохраняются риски шоковой девальвации, связанные с госдолгом, а валюта может обесцениться до 46 грн/доллар.

Об этом говорится в аналитических материалах МВФ, сообщает InfoResist.org.

По мнению экспертов фонда, значительная неопределенность сохраняется даже после успешного завершения реструктуризации гособязательств и будет сохраняться в случае полного выполнения программы сотрудничества с МВФ, особенно в случае резкого ухудшения состояния внешней среды.

Аналитики МВФ констатируют, что ожидаемое сокращение госдолга Украины остается уязвимым к риску снижения темпов роста экономики и продолжения падения курса нацвалюты.

Так, в случае теоретической шоковой девальвации гривны темпами 2014 года, доллар вырастет с 27,5 грн в 2016-м до до 45,9 грн в 2017 году. Банки снова получат убытки, и властям придется их поддерживать за счет бюджета. Из-за этого госдолг в 2017 году возрастет до отметки 116% ВВП и более 160% ВВП – в 2018 году.

Напомним, во вторник, 20 сентября, гривна возобновила падение на межбанке.

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