В Украине открыли бизнес-инкубатор, с помощью которого можно стать предпринимателем с нуля

|Отбор заявок в бизнес-инкубатор завершится 15 октября
В Украине открылся первый бизнес-инкубатор, который поможет начать или развивать свой бизнес, имея только желание и идеи. Выращивать малый бизнес будут в рамках национальной программы «Страна предпринимателей», а подготовкой нового поколения предпринимателей займутся опытные бизнес-тренеры, менторы и банкиры.
«Задача ИнКУБатора не только дать начинающим предпринимателям основы ведения бизнеса и поддержать морально. Мы будем работать над запуском реального бизнеса «под ключ», независимо от того это будет производство, услуги или торговля, – говорит руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Александр Николенко.
– В отличии от многих не менее вдохновляющих проектов у нас есть уникальные возможности продвижения и финансирования для предпринимателей».
Чтобы стать участником ИнКУБатора, достаточно заполнить анкету, в которой необходимо рассказать об идее своего будущего или действующего бизнеса и путях его развития. Самые перспективные с точки зрения экспертов проекта идеи будут отобраны для «выращивания» реального бизнеса. Отбор заявок в бизнес-инкубатор завершится 15 октября, а финалистов отборочного тура объявят в ходе масштабного бизнес-форума «Страны предпринимателей» в Киеве.
Двадцать финалистов проекта получат возможность учиться предпринимательству и продажам по специальной программе Prometeus, а также поддержку специалистов и бизнес-тренеров по всем вопросам организации и планирования своего дела, системы продаж, бухгалтерии и юридических аспектов. Самые успешные участники бизнес-инкубатора получат финансовую и организационную поддержку от инициатора программы «Страна предпринимателей» ПриватБанка.
Кроме того, для всех участников отборочного тура инкубатора, а также для клиентов, которые уже зареєструвалися на портале программы https://kub.pb.ua, будут доступны бесплатные программы онлайн обучения по вопросам, которые касаются ведения бизнеса, подготовленные Prometeus и ПриватБанком.
Национальная программа развития малого бизнеса «Страна предпринимателей», инициатором которой стал ПриватБанк, позволит
в ближайшие годы создать более миллиона новых рабочих мест и поднять украинскую экономику.
Прежде всего, «Страна предпринимателей
» поможет всем желающим начать свое дело, а действующим предпринимателям привлекать доступные
микрокредиты и пользоваться бесплатными консультациями и помощью специалистов. Интернет портал программы kub.pb.ua
и круглосуточный сервис поддержки предпринимателей дадут всем предпринимателям, самозанятым бизнесменам, людям, желающим создать собственное дело, новые инструменты для открытия и расширения своего дела.
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