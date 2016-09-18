Погода в Ужгороде и Закарпатье в четверг, 22 сентября

22.09.2016 (06:27)

В Ужгороде ясной погодой нас этот день не порадует, днем небольшой дождь

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ночью и утром в горах местами туман, на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-2 °. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° тепла, в горах местами 0-2 ° мороза, днем 12-17 °, в горах местами 4-9 ° тепла.

В Ужгороде ясной погодой нас этот день не порадует, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 °, днем 15-17 ° тепла.

Восход 07:17

Закат 19:29

Температура за последние 130 лет 22 сентября:

макс: 28.0° (1981)

мин: 1.6° (1962)

Народный прогноз погоды: 22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.