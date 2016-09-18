Курс валют на 22 сентября (+ новости экономики)

22.09.2016 (06:41)

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Фонда государственного имущества Украины составил список стран, откуда больше всего приходит запросов относительности возможности покупкой Одесского припортового завода (ОПЗ).

Такой информацией, как сообщает Politeka со ссылкой на 112.ua, поделился на комитетских слушаниях спецкомиссии Верховной Рады по вопросам приватизации глава Фонда Игорь Билоус.

В частности, он уточнил, наибольший интерес к ОПЗ проявляют компании из США, Египта, Турции и еще одной из арабских стран. При этом чиновник не стал уточнять, какой именно.

В то же время Билоус акцентировал на том, что чем больше компаний примет участие в аукционе по продаже активов Одесского припортового завода, тем меньшим будет риск того, что они будут проданы по более дешевой цене.

Напомним, ранее глава ФГИУ заявлял, что промедление с проведением повторного конкурса по продаже ОПЗ со сниженной начальной ценой приведет к банкротству предприятия, поэтому продать завод крайне необходимо до конца осени.

Как писала Politeka, 18 мая этого года Кабинет министров принял решение об условиях приватизации 99,6% Одесского припортового завода.

Фонд госимущества планировал в конце июля 2016 закрыть сделку по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода. Однако продажа так и не состоялась, ведь не нашлось инвесторов, которые согласны были бы отдать за предприятие 520 млн. долларов тогдашней стоимости.

В октябре состоится еще один конкурс по приватизации Одесского припортового завода. Председатель Фонда госимущества Украины Игорь Белоус сообщил, что предприятие планируют продать за 150 млн. долларов.

При этом политический эксперт Тарас Загородний убежден, что власть искусственно занижает стоимость Одесского припортового завода, поскольку хочет продать его за копейки олигархам. «Одесский припортовый завод — уникальный. Его нельзя продавать. Это как отдавать курицу, несущую золотые яйца », — говорит он.

Как известно, Одесский припортовый завод — второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий — по выпуску азотных удобрений в Украине. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.





