"В религиозные праздники, чтоб "пересечкой" считался круг на машине вокруг церкви" : Требования "пересечников", глазами закарпатских юмористов

22.09.2016 (07:05)

Официально объявить 5-й тост - "За пересечников!"

Закарпатские юмористы, известные как "КлуниДжорджаклуни", порадовали закарпатцев новой порцией отборочного юмора о "пересичниках", поэтому сейчас мы узнаем, что же требуют блокировщики границы?

Чтобы Анжелина Джоли вернулась к Брэду Питту. Хотя бы каждые 5 дней.

Ввести социальную программу: разрешить пересичникам провозить через границу блок сигарет, чтобы они могли за год накопить на авто с украинскими номерами;

Сделать блокирования границы олимпийским видом спорта;

Ввести визовый режим для словаков на территории рынка Краснодонцев;

Скидки на Ерош-Пишта, потому, что бограч очень дорогой получается;

Выкладывать в интернет все серии "Игры престолов" в один день и с переводом;

Официально объявить 5-й тост - "За пересичников!";

Приравнять словацкие автомобильные номера к дипломатическим;

Чтобы российская военная техника, которая пересекает восточную границу Украины, каждые 5 дней возвращалась в Россию

В религиозные праздники пересичкой считается круг на машине вокруг церкви;

Чтобы установить справедливость - обязать все авто с украинским номерами, каждые 5 дней пересекать КПП в Нижних Воротах;

Поставить на границе терминал, чтобы можно было таможенникам давать деньги через карточку;

Разрешить вывозить лес на лесовозах со словацкими номерами;

Свой лагерь на границе пересичники называют Закарпатская пересечет;

Ввести медаль «Платиновый пересичник" за тысячное пересечение границы;

Они требуют: "Виртальот, сиксильйон долларов, блок жвачек« бобибом »и что-то запить!" Конец цитаты.

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