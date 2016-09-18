"В религиозные праздники, чтоб "пересечкой" считался круг на машине вокруг церкви" : Требования "пересечников", глазами закарпатских юмористов

|Официально объявить 5-й тост - "За пересечников!"
Закарпатские юмористы, известные как "КлуниДжорджаклуни", порадовали закарпатцев новой порцией отборочного юмора о "пересичниках", поэтому сейчас мы узнаем, что же требуют блокировщики границы?
Чтобы Анжелина Джоли вернулась к Брэду Питту. Хотя бы каждые 5 дней.
Ввести социальную программу: разрешить пересичникам провозить через границу блок сигарет, чтобы они могли за год накопить на авто с украинскими номерами;
Сделать блокирования границы олимпийским видом спорта;
Ввести визовый режим для словаков на территории рынка Краснодонцев;
Скидки на Ерош-Пишта, потому, что бограч очень дорогой получается;
Выкладывать в интернет все серии "Игры престолов" в один день и с переводом;
Официально объявить 5-й тост - "За пересичников!";
Приравнять словацкие автомобильные номера к дипломатическим;
Чтобы российская военная техника, которая пересекает восточную границу Украины, каждые 5 дней возвращалась в Россию
В религиозные праздники пересичкой считается круг на машине вокруг церкви;
Чтобы установить справедливость - обязать все авто с украинским номерами, каждые 5 дней пересекать КПП в Нижних Воротах;
Поставить на границе терминал, чтобы можно было таможенникам давать деньги через карточку;
Разрешить вывозить лес на лесовозах со словацкими номерами;
Свой лагерь на границе пересичники называют Закарпатская пересечет;
Ввести медаль «Платиновый пересичник" за тысячное пересечение границы;
Они требуют: "Виртальот, сиксильйон долларов, блок жвачек« бобибом »и что-то запить!" Конец цитаты.
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