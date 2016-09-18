Женщина, c которой переспал Бред Питт, и из-за которой он разводится с Анджелиной Джоли (ФОТО)

22.09.2016 (07:14)

"Не виноватая, я! Он сам пришел" - Марион Котийяр

Французская звезда Марион Котийяр сблизилась с Брэдом на съемочной площадке шпионского триллера «Союзники»

Слухи о том что Брэд Питт закрутил страстный роман со своей пратнершей по съемкам Марион Котийяр, появились еще летом. Французская актриса и голливудский артист сыграли любовников в шпионском триллере «Союзники», который выйдет на экраны в 2017 году. Именно ее – женщину с прекрасными глазами и ангельской внешностью – называют сейчас чуть ли не главной причиной развода Джоли и Питта. И хотя адвокаты Анджелины подчеркивают: в расторжении брака одной из самых ярких пар Голливуда не замешана «третья сторона», многие уверены – дело именно в адюльтере. Спустя несколько часов после того, как стало известно о том, что Анджелина Джоли подала документы на развод, источники из окружения Марийон Котийяр рассказали о реакции актрисы на новость.











В фильме “Союзники” у Марион и Брэда Питта по сюжету есть несколько горячих эротических сцен:

По словам парижских знакомых француженки, Марион «глубоко опечалена этой новостью и тем, что именно ее винят в разводе Джоли и Питта. Ей очень жаль». Скандал вовсе не на руку 40-летней звезде французского экрана: Марион с 2007 года живет в гражданском браке с известным актером и режиссером ГийомомКане, у пары подрастает сын Марсель – мальчику пять лет.

– Марион и Гийом абсолютно счастливы, и все эти слухи о том, что у нее был роман с Питтом, совершенно беспочвенны и очень ее огорчают, – утверждает источник. – Это совсем не похоже на нее.











Со своим гражданским мужем, французским актером Гийомом Кане Марион Котийяр живет с 2007 года.

Все, кто встречался с француженкой на съемочной площадке, уверяют, что она «самый милый человек на свете». Между тем, еще в августе журнал People писал о том, что Питт и Котийяр очень сблизились на съемках и проводили много времени вместе вне съемочной площадки.

– Они много репетировали перед съемками, и глубоко прорабатывали характеры своих персонажей как вдвоем, так и вместе с режиссером РобертомЗемекисом, – рассказывал источник People.

Похоже, единственным человеком, который отнесся к Марион настороженно, была Анджелина Джоли. Как рассказали члены съемочной группы «Союзников» британской Daily Mail, Анджелина бешено ревновала Марийон. Настолько, что встретившись с ней на съемочной площадке, отказалась разговаривать с французской актрисой.

– Марион была очень обескуражена, – рассказывают источники, – Она так мечтала поговорить с Джоли – ведь она такая замечательная, посол Доброй Воли ООН, и все такое. Но Анджелина просто проигнорировала ее.

Между тем, те же самые источники из съемочной группы подчеркивают, что Джоли ревновала Котийяр совершенно без повода: никакого романа между Марион и мужем Анджелины не было и в помине.

Марион Котийяр широко прославилась после роли в фильме «Хороший год» (2006), где она сыграла в паре с Расселом Кроу. За роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете» (2007 год) она получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». Затем Котийяр сыграла в фильме «Начало» вместе с Леонардо Ди Каприо и в картине «Два дня, одна ночь», за которую ее вновь номинировали на «Оскар». Уже несколько лет Марион – «лицо» модного дома Dior.

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