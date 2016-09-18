НБУ пришлось вывернуть карманы для стабилизации, рухнувшего курса гривны

22.09.2016 (07:22)

21 сентября валютные торги началась с нового подорожания доллара — на 10 копеек

21 сентября валютные торги началась с нового подорожания доллара — на 10 копеек: межбанк открылся на уровне 25,95-26,10 грн/$.

"Был очевиден повышенный спрос на валюту. Потому Нацбанк с самого утра заявил о проведении аукциона на продажу доллара общим объемом до $30 млн. Заявки принимаются до 12:00. После заявления НБУ котировки скорректировались до 26,0-26,05 грн/$", — рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает NewsOboz.org со ссылкой на Вести.

Напомним, 20 сентября валютные торги завершились подорожанием доллара на 25 копеек. Межбанк достигпсихологической отметки в 26 грн/$.

Во вторник банкиры не прогнозировали откат, а говорили о работе на новой отметке. "Мы прогнозируем, что колебания приблизительно до октября так и будут проходить в районе отметки 26,0 грн/$. Выкуп доллара под закупку газа еще впереди, а к окончанию месяца и квартала компании наоборот будут покупать больше гривны. Соответственно, не думаю, что стоит ожидать резких всплесков. Для нынешнего сезона валютный рынок демонстрирует вполне уверенные позиции", — заверил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

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