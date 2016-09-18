Сегодня "пересечники" будут пикетировать сессию облсовета Закарпатья (ВИДЕО)

|Закарпатские "пересечники" идут к народным депутатам
Один из организаторов акции блокировки владельцами автомобилей с иностранной регистрацией Павел Павлов рассказал о достижениях и проблемах с которыми столкнулись протестующие, об отсутствии реакции на события народных депутатов от Закарпатской области.
Блокировщики решили, что пикет ОГА - отличная возможность привлечь внимание "верхушки".
Поэтому Павлов призвал всех кто может прийти и поддержать требования "пересечников" в 11 часов в зал заседаний Закарпатского облсовета где состоится второе пленарное заседание четвертой сессии облсовета VII созыва.
Напомним, вчера "пересечники" из Закарпатья уже доехали до Киева и протестуют под Верховной Радой Украины
, украино-словацкую границу в пределах КПП "Ужгород" "пересечники" продолжают блокировать уже с 17 сентября
Пограничники предложили новую схему движения через КПП "Ужгород", но блокировщикам этого мало