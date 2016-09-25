25.09.2016 (20:24)

Причина всех бед Украины - к власти пришли откровенные мародеры

Одна из посетительниц моей страницы написала мне, что «кастрюлеголовые» говорят: «То, что Азаров держал копеечную цену на газ и доллар по 8, было преступлением, поэтому мы прожрали все запасы и теперь расхлебываем это искусственное удержание цен» (конец цитаты).

Первое, что приходит на ум, когда читаешь этот бред, это: «Что-то долго расхлебываете, уже почти 3 года и конца этому не видно».

Преступление перед народом Украины – это когда разваливается экономика, цены и тарифы растут, а население становится нищим, а когда экономика развивается, цены и тарифы стабильные, а доходы населения растут, для этого уже надо подбирать другие слова.

Конечно, с теми, у кого вместо головы кастрюля, спорить бессмысленно. Они как «органчики» бубнят по заезженной пластинке. Какие запасы можно было проесть? Что они имеют ввиду под искусственным удержанием цен и тарифов?

Главная причина всех бед Украины – это государственный переворот и приход к власти откровенных мародеров, а все остальное – это следствие.

Логика «кастрюлеголовых» обратная. Привожу на простом примере:

«У меня нет денег, и поэтому я не могу пойти в магазин за продуктами» – это нормальная логика. А вот пример перевернутой логики или отсутствия её: «У меня нет денег потому, что я не могу пойти в магазин за продуктами».

Фразы почти одинаковые, но первая логична, а вторая

абсурдна.

Еще раз напомню для забывчивых. Конец 2013 г., через год в начале 2015 г. были намечены выборы Президента, так зачем же мне доводить страну до разрухи – чтобы проиграть выборы? Значит, ни в 2014, ни в 2015 гг. мы не планировали ни обваливать цены, ни гривну, ни повышать тарифы. Именно поэтому мы отказались от кредита МВФ, который так униженно вымаливает Порошенко и Ко, отказались от подписания Соглашения с ЕС, потому что понимали – это приведет к резкому ухудшению экономической ситуации, и я об этом говорил открыто и прямо в декабре 2013 г.

Да, даже в сегодняшней ситуации я вижу и знаю, как можно стабилизировать ситуацию, резко уменьшить тарифы и повысить жизненный уровень населения, так что говорить тогда о ситуации конца 2013 и начала 2014 гг., у меня и мысли не было, что все будет развиваться подобным образом. Мне 2014 г. представлялся вполне благополучным, ну, а про тех, кто сейчас дорвался до власти, скажу одно: «Плохому танцору и яйца мешают». Грубо, но точно.

Николай Азаров