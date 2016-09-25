Погода в Ужгороде и Закарпатье в понедельник, 26 сентября

26.09.2016 (05:50)

Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Ужгороде будет пасмурно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, днем 14-19 °, в горах местами 6-11 ° тепла.

Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Ужгороде будет пасмурно, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 °, днем 17-19 ° тепла.

Восход 07:22

Закат 19:21

Температура за последние 130 лет 26 сентября:

макс: 27.8° (1947)

мин: 0.7° (1959)

Народный прогноз погоды: 26 сентября почитается память святого Корнилия сотника. К этому времени заканчивается формирование осенних стай грачей. Наши предки заметили: когда грачи улетают, уже можно ожидать снега. А если в этот день пойдет дождь, то погода в ближайшее время будет ненастной.