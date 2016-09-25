Как выглядела печать Мукачево в 1630 году (ФОТО)

26.09.2016 (06:20)

Латунная печать города Мукачево и ее отпечаток с изображением Святого Мартина

Закарпатские ученые продолжают исследовать историю нашего края.

Исторический онлайн-ресурс Transcarpathian Heritage опубликовал фото печати города Мукачево, датированной 1630 годом.

"Латунная печать города Мукачево и ее отпечаток с изображением Святого Мартина - покровителя города. Оттиск датированный 1630 годом. Фото: Миськова И. А." - пишет Transcarpathian Heritage в Фейсбук.

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