Как выглядела печать Мукачево в 1630 году (ФОТО)

|Латунная печать города Мукачево и ее отпечаток с изображением Святого Мартина
Закарпатские ученые продолжают исследовать историю нашего края.
Исторический онлайн-ресурс Transcarpathian Heritage опубликовал фото печати города Мукачево, датированной 1630 годом.
"Латунная печать города Мукачево и ее отпечаток с изображением Святого Мартина - покровителя города. Оттиск датированный 1630 годом. Фото: Миськова И. А." - пишет Transcarpathian Heritage в Фейсбук.
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