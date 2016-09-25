Опубликовано снимки с крестин внучки Тимошенко (ФОТО)

|Церемония крещения прошла в среду, 21 сентября, во Владимирском соборе
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко присутствовала на крестинах своей внучки во Владимирском соборе в Киеве.
Об этом сообщает политтехнолог в НСЖУ Юрий Дорошенко на странице в Facebook.
"Сейчас Юлия Тимошенко крестит свою внучку Марию во Владимирском соборе. Искренне поздравляю! Это долгожданная для семьи радость ", - написал он.
Ради домашнего праздника Тимошенко даже пропустила заседание в Раде.
Церемония крещения прошла в среду, 21 сентября, во Владимирском соборе. Посмотреть на церемонию пришли не только близкие родственники, но и друзья семьи.
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