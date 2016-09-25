Россия готовится нанести мощный удар после дестабилизации обстановки в Украине

26.09.2016 (06:36)

Россия решится на возобновление полномасштабных военных действий на Донбассе

Существует высокая вероятность того, что Россия решится на возобновление полномасштабных военных действий на Донбассе, если в Украине будет дестабилизация обстановки, а также вырастет количество внутренних проблем.

Такое мнение высказал Николай Сунгуровский в интервью Online.ua.

По словам директора военных программ Центра Разумкова, если Кремлю удастся достичь политической нестабильности в Киеве, возможны полномасштабные военные действия на Донбассе, и Россия начнет работать в силовом режиме, если ситуация в Украине ухудшится. Сунгуровский отметил, что у Кремля только одна цель таких атак, и он пытается заставить Киев пойти на уступки, а также добиться выполнений всех желаний Москвы. По словам эксперта, в Украине множество проблем и пробелов, и Россия может воспользоваться нестабильностью.

Не хватает целостности картины, считает Сунгуровский, хотя она должна быть создана еще до прихода к власти украинского руководства, и сейчас все структуры Украины работают в системе ручного управления и в фрагментарном режиме, что повышает риски. Кроме того, уверен эксперт, любые эксперименты власти над украинцами будут иметь глобальные последствия.

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