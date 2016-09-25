Россия готовится нанести мощный удар после дестабилизации обстановки в Украине

|Россия решится на возобновление полномасштабных военных действий на Донбассе
Существует высокая вероятность того, что Россия решится на возобновление полномасштабных военных действий на Донбассе, если в Украине будет дестабилизация обстановки, а также вырастет количество внутренних проблем.
Такое мнение высказал Николай Сунгуровский в интервью Online.ua.
По словам директора военных программ Центра Разумкова, если Кремлю удастся достичь политической нестабильности в Киеве, возможны полномасштабные военные действия на Донбассе, и Россия начнет работать в силовом режиме, если ситуация в Украине ухудшится. Сунгуровский отметил, что у Кремля только одна цель таких атак, и он пытается заставить Киев пойти на уступки, а также добиться выполнений всех желаний Москвы. По словам эксперта, в Украине множество проблем и пробелов, и Россия может воспользоваться нестабильностью.
Не хватает целостности картины, считает Сунгуровский, хотя она должна быть создана еще до прихода к власти украинского руководства, и сейчас все структуры Украины работают в системе ручного управления и в фрагментарном режиме, что повышает риски. Кроме того, уверен эксперт, любые эксперименты власти над украинцами будут иметь глобальные последствия.
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Комментарии
Рейтинг: 0
КРЫМ НЕ ПРОГЛОТЯТ ПЬЯНЫЕ БОМЖИ - КУДА ИМ ДАЛЬШЕ ЛЕЗТЬ? ОТСОСУТ ГЛУБОКИМИ ЗАТЯЖКАМИ ПЬЯНОЕ КАЦАПОЕ
Рейтинг: 3
Россия еще не чихнула в сторону хохлов а они уже от страха наложили как в Крыму полные шаровары.
Рейтинг: 0
РАСИЯ НЕ ЧИХАЕТ - ТОЛЬКО РЫГАЕТ С ПЕРЕПОЮ под СЕБЯ
Рейтинг: 7
І от сякими казками моїх щирих співвітчизників вже 3 роки кормлять.