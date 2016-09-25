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Россия готовится нанести мощный удар после дестабилизации обстановки в Украине

26.09.2016 (06:36)
Россия решится на возобновление полномасштабных военных действий на Донбассе
Россия решится на возобновление полномасштабных военных действий на Донбассе

Существует высокая вероятность того, что Россия решится на возобновление полномасштабных военных действий на Донбассе, если в Украине будет дестабилизация обстановки, а также вырастет количество внутренних проблем.

Такое мнение высказал Николай Сунгуровский в интервью Online.ua.

По словам директора военных программ Центра Разумкова, если Кремлю удастся достичь политической нестабильности в Киеве, возможны полномасштабные военные действия на Донбассе, и Россия начнет работать в силовом режиме, если ситуация в Украине ухудшится. Сунгуровский отметил, что у Кремля только одна цель таких атак, и он пытается заставить Киев пойти на уступки, а также добиться выполнений всех желаний Москвы. По словам эксперта, в Украине множество проблем и пробелов, и Россия может воспользоваться нестабильностью.

Не хватает целостности картины, считает Сунгуровский, хотя она должна быть создана еще до прихода к власти украинского руководства, и сейчас все структуры Украины работают в системе ручного управления и в фрагментарном режиме, что повышает риски. Кроме того, уверен эксперт, любые эксперименты власти над украинцами будут иметь глобальные последствия.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

26.09.2016 (13:37) / вижу

КРЫМ НЕ ПРОГЛОТЯТ ПЬЯНЫЕ БОМЖИ - КУДА ИМ ДАЛЬШЕ ЛЕЗТЬ? ОТСОСУТ ГЛУБОКИМИ ЗАТЯЖКАМИ ПЬЯНОЕ КАЦАПОЕ

26.09.2016 (10:14) / Вежливые люди

Россия еще не чихнула в сторону хохлов а они уже от страха наложили как в Крыму полные шаровары.

26.09.2016 (13:45) / вижу

РАСИЯ НЕ ЧИХАЕТ - ТОЛЬКО РЫГАЕТ С ПЕРЕПОЮ под СЕБЯ

26.09.2016 (09:34) / Читатель.

І от сякими казками моїх щирих співвітчизників вже 3 роки кормлять.