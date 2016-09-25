26.09.2016 (06:48)

Военный эксперт Алексей Арестович

Украинская армия с течением времени становится все более боеспособной, а российская в силу кризиса - наоборот.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал украинский военный эксперт и популярный блогер АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ. По его мнению, отношения между боевиками на Донбассе и российской армией с каждым днем ухудшаются, ведь ДНР и ЛНР, как оказалось, не нужны России. В этой ситуации, по мнению эксперта, лучшее, что могут сделать боевики, - это перейти на сторону украинской армии, поскольку в любом случае их "вышибут" с Донбасса.

- Алексей, как оцениваете нынешнюю ситуацию на Донбассе? Военные действия идут на убыль?

- Военное значение этих боевых действий, на самом деле, ничтожное. Они не решают никаких задач, кроме изматывания. Гораздо большее значение имеет информационно-психологическая составляющая, которая накручивается вокруг них и нами, и россиянами. Это элемент информационно-психологической борьбы, для которой перестрелки только повод.

- Если в событиях на Донбассе большее значение имеет информационно-психологическая составляющая, а не военные действия, то как в таком случае Украине выиграть эту войну?

- С каждым днем становимся все боеспособнее, а Россия, в силу кризиса, наоборот. Кроме того, отношения между местными боевиками и российской армией с каждым днем ухудшаются. Такие вещи, как убийство Жилина, не добавляют любви у этих персонажей друг к другу.

Россия их использовала, обманула и выкинула, как старые использованные ботинки. Им четко дали понять, что так называемые ЛНР и ДНР останутся в составе Украины. Это принципиальное политическое решение было принято в Москве. Пусть в особом статусе, пусть как элемент влияния на официальный Киев, но будет именно так. А куда деваться всем тем людям, которые поднимали так называемую "Новороссию", надеясь что Россия им поможет? Их Россия использовала, чтобы обменять на Крым. Они не нужны, их будут ликвидировать, как Жилина. А если они так обращаются с "вождями", то как они будут обращаться с рядовыми?

И Украине сейчас нужно вбивать этот клин между сепаратистами и Россией, чтобы сепаратисты, в конце концов, обернули свое оружие против РФ. Грубо говоря, нам нужен так называемый украинский Кадыров, который на Донбассе развернет ситуацию против России. На самом деле, там россияне стреляют в боевиков, а боевики - в россиян. Между ними напряженные отношения, там сильно ухудшается социально-экономическая ситуация. Местные боевики, у которых была особая гордость, обижены тем, в какой роли их выставила Россия, которая возвращает их в Украину, где их будут судить. И поэтому лучшее, что боевики могут сделать, - это перейти на украинскую сторону под гарантии амнистии. Потому что ситуация в любом случае закончится тем, что мы их вышибем оттуда.

- А что вы можете сказать о недавнем подписании в Минске рамочного соглашения о разведении сил на Донбассе?

- Я скептически к этому отношусь. С 1991 года Россия не выполнила ни один договор, который подписала, включая Будапештский меморандум. И если мы посмотрим на перемирие в Сирии, которое полгода согласовывалось на высшем уровне: Лавров-Керри, и Обама-Путин, а потом было немедленно нарушено обеими сторонами, то мы понимаем, насколько несерьезны все эти договоренности.

И вообще, современные конфликты чем отличаются? Во времена Клаузевица, Наполеона и вплоть до 1945 года война была продолжением политики, она имела четкие политические цели и определялась ими. А после 1945 года все изменилось - война имеет свою логику, а политика - свою. Они не сопрягаются. Политики могут договариваться о чем угодно, а на поле боя есть свои правила.

- А что вы скажете о визите министров иностранных дел стран ЕС в Украину, которые заявляли о необходимости амнистии для террористов, о выборах на Донбассе?



- Это все пустая болтовня. Просто 2017 год - это год выборов во Франции и Германии. Меркель и Олланд, как, впрочем, и Обама, передавая политическое наследство, хотят создать условия для своих последователей, утверждая, что достигли существенного прогресса в разрешения конфликта на Донбассе. Но похожую риторику мы наблюдаем уже два с половиной года.

- В последнее время главари ЛНР и ДНР зачастили с заявлениями о том, что на них готовятся покушения. Скажите, а есть смысл ликвидировать Захарченко, Плотницкого, "Гиви"?

- "Гиви" вообще ничего не значит. Это раздутый медийный персонаж. А Плотницкий и Захарченко такое количество глупостей делают, что нам они только на руку. Они дискредитируют идеи "Новороссии" более ударными темпами, чем это делает вся украинская пропаганда. Если мы убьем их, то их заменят на кого-то более толкового, и нам от этого только хуже станет. Пусть себе управляют. Они такое исполняют, и это постоянно попадает в сеть, - что народ Донбасса и сам понимает, что они из себя представляют.

- По вашему мнению, кто может стать следующим после Жилина?

- Кто-то, кто будет невыгодным и не захочет вписываться в расклады. Это все будет выявляться и ликвидироваться. Я не завидую этим людям, мне их даже жаль. Это была большая ошибка с их стороны - поверить России.

Что касается Жилина, то его мог ликвидировать и (мэр Харькова Геннадий) Кернес, по харьковским делам. Но тенденция-то все равно одна - россияне будут придерживаться логики, чтобы те, кто слишком много знает, не наболтали лишнего и не давали показания в суде. Такие люди попадут под две зачистки: сначала под российскую, потом под нашу.

- Как считаете, при каких обстоятельствах Путин решится на новый серьезный военный удар по Украине?

- У Путина размах может быть какой угодно, но у него очень плохо с исполнителями. Российские военные, которые воюют и в Сирии, и в Украине, абсолютно недееспособны. Если бы они были способны на настоящую классическую войну, а не на гибридную, они бы ударили еще в 2014 году, когда мы были слабы. А теперь, когда у нас только в этом году развернуто 15 новых механизированных бригад, то куда наступать?

Украинская армия, благодаря сотрудничеству с НАТО, благодаря кривой-косой, но деятельности нашего правительства, благодаря волонтерам, каждый день становится все более эффективной. Последнее наступление у них было под Дебальцево и они понесли такие потери, что отказались потом от весенне-летней кампании и, кроме перестрелок на фронте, ни одной попытки наступления нет.

Есть попытки с нашей стороны. И даже не попытки! С нового года мы захватили шесть ключевых пунктов, начиная с Авдеевки и заканчивая высотами под Докучаевском. На Донбассе давно наступаем мы! Украинская армия со времен Дебальцево не проиграла ни одного боевого столкновения. Реальная обстановка давно не в пользу боевиков.

- Какие плоды принесла Путину так называемая "крымская диверсия"?

- Да никаких плодов не принесла! Мир покрутил пальцем у виска, сказал, что Путин - идиот и ему никто не верит. Он сначала сказал, что выходит из переговоров по Крыму, а потом заявил министрам иностранных дел Франции и Германии, которых принял в Москве, что он такой зайчик и будет переговариваться со страшным Порошенко. Какая там диверсия в Крыму? Тут лишь бы не сесть на скамью подсудимых.

- Недавно в российских СМИ появилась информация о планах создания в России Министерства государственной безопасности. Как считаете, несет ли это какую-то опасность для Украины?

- Это внутренняя проблема России. И нам от этого ни холодно, ни жарко. Они все больше превращаются в Советский Союз. И вот им - жарко. Потому что есть проблема 2018 года, когда будут выборы президента. Путин должен как-то сохранить власть, и пока совершенно не ясно как. С одной стороны концентрируется вся власть в одних руках, привычными способами - он знает, что такое КГБ... С другой стороны Путин также укрупняет и усиливает аппарат МВД. Таким образом он себя пытается обезопасить.

- Как думаете, удалось ли вычистить агентов Путина в СБУ и армии Украины? Ну, хотя бы в руководстве...

- Проблема агентов Путина в армии более или менее решается. Только генералов СБУ, полковников, за сотрудничество с Россией за эти два года было арестовано под тридцать человек. Но такие люди уже давно существенного влияния не оказывают. Хотя бы потому, что не ведутся интенсивные боевые действия.

Тут проблема в другом. Вся политическая система Украины 25 лет формировалась под влиянием России. И это сумма обязательств - от уголовных до экономических. Отсюда и завод Фирташа, который до сих пор работает в Крыму, а туда поставляется украинский титан и электричество, отсюда судостроительный завод Порошенко в Севастополе, который делает катера пограничникам, воюющим с Украиной. Это единый хозяйственный комплекс бывшего СССР, и разорвать эти связи очень тяжело.

- Недавно российское одиозное издание LifeNews со ссылкой на неких украинских националистов-радикалов сообщило, что якобы в октябре в Украине готовится большой бунт националистов и государственный переворот. Как вы считаете, возможно ли такое?

- LifeNews - это ГРУшная структура. Если они говорят, что переворот готовится националистами, то готовят его на самом деле россияне. А наши националисты часто без мозгов, они не понимают, где торчат ФСБшные уши. Из-за политической незрелости и неразборчивости они выполняют заказы московских спецслужб. Многие из них думают, что они идут ленинским путем — берем деньги у противника, чтобы с ним же и воевать. Но они не Ленины. А ФСБ и ГРУ постоянно разрабатывают нашу националистическую среду, чтобы напакостить Украине и властям. Хотя сами националисты думают, что они таким образом спасут державу и скинут "шоколадного". А кончится это все большим "пшиком". И судьба этих националистов будет точно такая же, как у Жилина и остальных, ликвидированных на Донбассе.

- А кто может инициировать такой переворот в Украине: "Правый сектор", ОУН, "Азов"?

- Никакого переворота не будет. Россия кинет бабки, 80% из них украдут, немного пошатают внутриполитическую ситуацию в Украине и доложат своему начальству, как они борются против хунты...

Эти "патриотични хлопци", если бы они правильно себя вели, то могли бы сыграть хорошую роль в жизни Украины. А так они подставят себя под тюрьмы и пули. Я знаю, какое настроение среди нормальных военных, - они при любой попытке вооруженного выступления в центре Киева расстреляют всех на хрен.

- Ну и про Крым. Как Украине его вернуть?

- Крым — это сговор Запада с Путиным. У Путина была своя логика, у Запада - своя. За спиной Украины они решили сделать так: Запад хотел, чтобы россияне договорились с нами, сначала ввели какую-то милитаризированную зону, а потом - двойное управление. Де-юре Крым остался бы в Украине, но уже под двойным подчинением, а де-факто был бы уже под Россией.

Но Путин поступил иначе, он не признал правительство, которое пришло после Януковича, и сценарий был поломан. Запад немедленно ввел санкции за Крым, а Путин обиделся и решил захватить Донбасс. И он наделал с тех пор такое количество глупостей - с Донбассом и Сирией, - что вопрос о том, чтобы наказать Путина, отняв у него Крым, снова стал актуальным. Хотя сначала его собирались отдать.

Поэтому глупости Путина позволяют нам говорить в исторической перспективе о возвращении Крыма. Но это вопрос очень отдаленный. Сначала решается проблема с Донбассом, а уже потом проблема с Крымом.

Россия готовится нанести мощный удар после дестабилизации обстановки в Украине