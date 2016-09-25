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В Жутком ДТП в Москве погиб экс-футболист киевского "Динамо" (ВИДЕО)

26.09.2016 (06:56)
Владимир Кузьмичев погиб в автокатастрофе в Москве
Владимир Кузьмичев погиб в автокатастрофе в Москве
Авария, в которой погиб 37-летний экс-футболист, произошла в пятницу на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского. Его Audi A6 врезалась в отбойник. Других пострадавших в ДТП не было.
За свою карьеру Владимир Кузьмичев успел сменить большое количество команд, выступая в разное время за киевское "Динамо", нальчикский "Спартак", махачкалинский "Анжи", грозненский "Терек", краснодарскую "Кубань", раменский "Сатурн" и другие клубы.

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