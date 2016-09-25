Трамп пригласил на дебаты с Хиллари Клинтон экс-любовницу ее мужа Билла

26.09.2016 (07:43)

Флауэрс пообещала присутствовать на дебатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил пригласить на назначенные на понедельник дебаты со своей соперницей Хиллари Клинтон Дженнифер Флауэрс, которая имела любовную связь с бывшим президентом Биллом Клинтоном.

Отвечая на критику миллиардера Марка Кубана, который похвастался тем, что избирательный штаб Хиллари Клинтон пригласил его на дебаты, Трамп написал в "Твиттере", что готов пригласить Флауэрс и посадить ее в первом ряду. Кубан в прошлом вел телешоу, конкурировавшее с программой Трампа, но не достигшее ее успеха.

В "Твиттере" и в ответ на вопросы журналистов Флауэрс вскоре пообещала присутствовать на дебатах. Пока не совсем ясно, действительно ли Трамп приглашал ее, или же она интерпретировала его твит как приглашение.

Избирательные штабы кандидатов распределяют билеты на предвыборные дебаты на свое усмотрение и часто выбирают гостей таким образом, чтобы оказать политическое влияние на оппонента, отмечается в сообщении.

Клинтон vs Трамп : Сегодня состоятся дебаты кандидатов в президенты США