Празднование Дня Ужгорода с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

|Ужгород 1123 года - Празднование Дня города
Ярко и насыщенно прошло празднования 1123 годовщмны Ужгорода, три дня жители и гости областного центра Закарпатья отмечали знаменательную дату.
Видеоролик, снятый беспилотником, обнародовал на канале Ютуб пользователь Юрий Потайчук.
На видео представлены несколько локаций, в которых происходило празднование Дня города: площадь Кошута перед филармонией, площадь Театральная, Петефи а также улица Л. Толстого, где проводили осенняя ярмарка.
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