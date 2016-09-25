Экс-глава Николаевского порта причислил себя к лику святых (ФОТО)

|Человеческие извращения не имеют границ
Изображение бывшего руководителя Николаевского морского порта - Василия Капацины - теперь можно увидеть на стенах Свято-Варваринской церкви в Первомайске, на реставрацию которой он пожертвовал деньги.
Теперь его портретом можно "полюбоваться" в одном из храмов на Николаевщине.
Об этом Facebook сообщила блогер Наталья Барсук.
"Теперь его лицо является на иконе. Буквально. Его огромное щокасте лицо выглядывает из-за плеча святого", - отметила она.
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