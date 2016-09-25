Румыния начинает строительство моста через Тису в Закарпатье

26.09.2016 (10:33)

Румынию и Закарпатье соединит новый мост

В воскресенье (25.09) Геннадий Москаль по приглашению префектуры уезда Марамуреш (Румыния) посетил м.Бая-Маре, где в эти дни проводится традиционный фестиваль каштанов. Руководитель Закарпатья встретился с префектом уезда Себастианом Михаем Лупуцом, а также представителями уездного совета и мэрии города, чтобы обсудить вопросы сотрудничества двух приграничных регионов Украины и Румынии.

Как сообщил префект Михай Лупуц, Румыния уже начала процедуру выкупа земель, находящихся в частной собственности и прилегающих к будущему мосту через Тису. Мост, который должен соединить две страны в районе румынского г.Сигет Мармацией и украинского с.Белая Церковь (Раховский район), уже спроектирован, однако его строительство не начинается из-за незаконченной процедуры согласования документов на уровне правительств двух стран. Москаль заверил, что с украинской стороны никаких проблем со строительством подъездной дороги и развития инфраструктуры не возникнет.

В ходе встречи поднимались также вопросы восстановления исторической железной дороги из Рахова до румынского м.Бистрица, которая была построена 120 лет назад.

- В прошлом году я уже ставил вопрос о необходимости запуска железной дороги, которая дала бы огромный толчок развитию туризма и экономики пограничным регионам наших стран, - отмечает Москаль. - Однако тогдашнее правительство Румынии ответило, что не видит в этом экономической целесообразности. Сейчас эту позицию может пересмотреть новое правительство, по крайней мере, префектура Марамуреша высказывается однозначно за восстановление исторической железной дороги.

Москаль и С.Лупуц договорились об организации специальной встречи с участием экспертов от Закарпатья и Марамуреша для детального обсуждения вопросов трансграничного сотрудничества между двумя регионами. Такая встреча в расширенном формате состоится в Бая-Маре или Ужгороде еще до конца этого года.

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