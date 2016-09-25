В Закарпатье неизвестные из гранатомета обстреляли ресторан

|Выстрел из РПГ на территории ресторана "Богемия" в г. Свалява
Взрыв прогремел в четыре часа утра в Сваляве, неизвестные открыли огонь из РПГ по ресторану "Богемия".
Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС области.
"26 сентября в 04:15 поступило сообщение о взрыве неизвестного устройства (предварительно - выстрел РПГ) на территории ресторана "Богемия" в г. Свалява, ул. Старолюбовянская", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате взрыва были повреждены окна ресторана "Богемия", обшивка кровли площадью около 1м2 и окна Свалявского отделения налоговой.
По данным спасателей, инцидент обошелся без жертв.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.
Обстрел из РПГ ресторана в Закарпатье полиция квалифицирует как хулиганство (ФОТО)
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Комментарии
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...окна Савеловского отделения налоговой?? Какого Савеловского? Вы вообще ни хрена за собой не читаете, гиены пера? :-)