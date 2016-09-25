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В Закарпатье неизвестные из гранатомета обстреляли ресторан

26.09.2016 (10:44)
Выстрел из РПГ на территории ресторана
Выстрел из РПГ на территории ресторана "Богемия" в г. Свалява

Взрыв прогремел в четыре часа утра в Сваляве, неизвестные открыли огонь из РПГ по ресторану "Богемия".

Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС области.

"26 сентября в 04:15 поступило сообщение о взрыве неизвестного устройства (предварительно - выстрел РПГ) на территории ресторана "Богемия" в г. Свалява, ул. Старолюбовянская", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате взрыва были повреждены окна ресторана "Богемия", обшивка кровли площадью около 1м2 и окна Свалявского отделения налоговой.

По данным спасателей, инцидент обошелся без жертв.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.

Обстрел из РПГ ресторана в Закарпатье полиция квалифицирует как хулиганство (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

26.09.2016 (11:13) / 233

...окна Савеловского отделения налоговой?? Какого Савеловского? Вы вообще ни хрена за собой не читаете, гиены пера? :-)