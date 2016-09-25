В результате лобового столкновения авто на Закарпатье пострадали 4 человека (ФОТО)

26.09.2016 (11:25)

На Закарпатье столкнулись "Фольксваген" с "копейкой"

Водитель «Копейки» поворачивал налево через встречную полосу, где столкнулся с встречным «Фольксвагеном». В больницу попал сам водитель «копейки» и трое его пассажиров.

В воскресенье в обеденное время в с.Зубивка Мукачевского района произошла авария. 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101, житель с.Залужье, резко повернул налево через встречную полосу. Навстречу ему двигался автомобиль «Фольксваген Пассат» на словацких номерах, за рулем которого находился 30-летний житель с.Негрово.

Автомобили столкнулись. В результате ДТП в больницу попал водитель «Жигулей» и трое его пассажиров в возрасте 45-69 лет (отец, мать и сын). В супругов переломы лучевых костей, сын отделался ушибом грудной клетки. У водителя - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и лица.

По данному факту полиция начала уголовное производство, автомобили помещены на спецплощадку.

Экспертиза показала, что оба водителя были трезвые.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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