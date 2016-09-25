Львов вернем, бандеровцев убьем (ФОТО)

26.09.2016 (11:33)

Двух поляков осудили за антиукраинские лозунги

В Польше арестовали болельщиков, которые вывесили баннер с радикальными призывами. Болельщиков осудили на 9 и 6 месяцев лишения свободы.

"На матче по регби Польши и Украины двое фанатов вивесили баннеры с антиукраинскими лозунгами. Один был на польском, другой на украинском языках, с текстом: "Львов вернем, бандеровцев убьем", - пишет издание.

Добрососедские отношения Польши и Украины напоминают струны расстроенной гитары, наладить которые не так просто. День ото дня ситуация лишь усугубляется.