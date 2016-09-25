Львов вернем, бандеровцев убьем (ФОТО)

|Двух поляков осудили за антиукраинские лозунги
В Польше арестовали болельщиков, которые вывесили баннер с радикальными призывами. Болельщиков осудили на 9 и 6 месяцев лишения свободы.
"На матче по регби Польши и Украины двое фанатов вивесили баннеры с антиукраинскими лозунгами. Один был на польском, другой на украинском языках, с текстом: "Львов вернем, бандеровцев убьем", - пишет издание.
Добрососедские отношения Польши и Украины напоминают струны расстроенной гитары, наладить которые не так просто. День ото дня ситуация лишь усугубляется.
Рейтинг: 8
Комментарии
Рейтинг: 8
Ваша кричалка : Мы идем назло в Европу,
Гордо, хоть и с голой ж..пой!
И сортиры , кто постарше
Будем чистить назло Раше !!!
Рейтинг: 5
Свидомый верь-придёт пора .
весеолья ,радости,достатка.
На к той поре ,на ваших пятках
Напишут ваши номера
Рейтинг: 10
Разгром колонны украинских карателей ополчением Донбасса https://rutube.ru/video/fc63d2a4e08fa42385d3b87378be0832/
Разгром украинской армии под Старобешево: сожженные танки и БМП https://rutube.ru/video/b766ea3d3d2d57b920860b10c307b95c/
Разгром украинской армии под Еленовкой https://rutube.ru/video/8d861ae368cfadd81a3825a99039ef52/
Рейтинг: -1
Сражение на Немане - последнее крупное сражение советско-польской войны 1919 - 1921, проходившее в течение 20 - 26 сентября 1920 года. В ходе сражения польские войска окончательно довершили разгром Западного фронта РККА, что привело к поражению Советской России в войне.
В ходе Неманского сражения польские войска захватили 40 тысяч пленных, 140 орудий, а также огромное количество лошадей, обозов с боеприпасами и амуницией. Операция по завершению уничтожения остатков Западного фронта продолжалась вплоть до прекращения боевых действий в рамках Р
Рейтинг: 7
Поляки стали прозревать.Кстати их уже отпустили.
Рейтинг: 4
Надпись в зоопарке:"Львов не кормить!"