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Львов вернем, бандеровцев убьем (ФОТО)

26.09.2016 (11:33)
Двух поляков осудили за антиукраинские лозунги
Двух поляков осудили за антиукраинские лозунги

В Польше арестовали болельщиков, которые вывесили баннер с радикальными призывами. Болельщиков осудили на 9 и 6 месяцев лишения свободы.

"На матче по регби Польши и Украины двое фанатов вивесили баннеры с антиукраинскими лозунгами. Один был на польском, другой на украинском языках, с текстом: "Львов вернем, бандеровцев убьем", - пишет издание.

Добрососедские отношения Польши и Украины напоминают струны расстроенной гитары, наладить которые не так просто. День ото дня ситуация лишь усугубляется.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

26.09.2016 (17:01) / Судоплатов

Ваша кричалка : Мы идем назло в Европу,
Гордо, хоть и с голой ж..пой! ​​
И сортиры , кто постарше​​
Будем чистить назло Раше !!!

26.09.2016 (16:59) / Судоплатов

Свидомый верь-придёт пора .
весеолья ,радости,достатка.
На к той поре ,на ваших пятках
Напишут ваши номера

26.09.2016 (16:32) / Судоплатов

Разгром колонны украинских карателей ополчением Донбасса https://rutube.ru/video/fc63d2a4e08fa42385d3b87378be0832/
Разгром украинской армии под Старобешево: сожженные танки и БМП https://rutube.ru/video/b766ea3d3d2d57b920860b10c307b95c/
Разгром украинской армии под Еленовкой https://rutube.ru/video/8d861ae368cfadd81a3825a99039ef52/

26.09.2016 (16:14) / Судоплатов

Сражение на Немане - последнее крупное сражение советско-польской войны 1919 - 1921, проходившее в течение 20 - 26 сентября 1920 года. В ходе сражения польские войска окончательно довершили разгром Западного фронта РККА, что привело к поражению Советской России в войне.

В ходе Неманского сражения польские войска захватили 40 тысяч пленных, 140 орудий, а также огромное количество лошадей, обозов с боеприпасами и амуницией. Операция по завершению уничтожения остатков Западного фронта продолжалась вплоть до прекращения боевых действий в рамках Р

26.09.2016 (15:38) / визжу

Поляки стали прозревать.Кстати их уже отпустили.

26.09.2016 (15:35) / вижу

Надпись в зоопарке:"Львов не кормить!"