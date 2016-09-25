Роберт Горват проведет пресс-конференцию и прием граждан

26.09.2016 (11:39)

Роберт Горват

Во вторник 27 сентября в 12.00 состоится отчет народного депутата по результатам работы во время IV сессии Верховной Рады Украины VIII созыва.

А также будет проведен прием граждан в городе Ужгород. Место проведения: г. Ужгород, ул.Загорская, 10 (Ужгородская районная рада, 2-й этаж конференц зал).