Роберт Горват проведет пресс-конференцию и прием граждан

|Роберт Горват
Во вторник 27 сентября в 12.00 состоится отчет народного депутата по результатам работы во время IV сессии Верховной Рады Украины VIII созыва.
А также будет проведен прием граждан в городе Ужгород. Место проведения: г. Ужгород, ул.Загорская, 10 (Ужгородская районная рада, 2-й этаж конференц зал).
Рейтинг: -4
Комментарии
Рейтинг: -1
Докіть будете іще із тымі вышыванками нам ЙУХ дрочити? Імбецильным украйяйцям лэм бых у вышыванках ся онанизмом занимати. Погнилі креатуры масухістув!
Рейтинг: 3
Вшивое чмо во вшиванке.