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Роберт Горват проведет пресс-конференцию и прием граждан

26.09.2016 (11:39)
Роберт Горват
Роберт Горват

Во вторник 27 сентября в 12.00 состоится отчет народного депутата по результатам работы во время IV сессии Верховной Рады Украины VIII созыва.

А также будет проведен прием граждан в городе Ужгород. Место проведения: г. Ужгород, ул.Загорская, 10 (Ужгородская районная рада, 2-й этаж конференц зал).


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

26.09.2016 (17:23) / Facebook

Докіть будете іще із тымі вышыванками нам ЙУХ дрочити? Імбецильным украйяйцям лэм бых у вышыванках ся онанизмом занимати. Погнилі креатуры масухістув!

26.09.2016 (16:57) / Все хохлы-вонючие педики!

Вшивое чмо во вшиванке.