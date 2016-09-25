Аферистка из Ужгорода создала в Венгрии "клинику смерти" для украинcкиx детей (ВИДЕО)

26.09.2016 (11:51)

Аферисты вывозят детей в Венгрию на лечение и ждут пока они умрут

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Смертельная медицина: Маленьких больных украинцев вывозят в Венгрию, якобы для лечения. А там за большие деньги просто ждут, когда дети умрут.В программе ТСН.Тиждень вышли новые ужасающие подробности расследования Галины Сергеевой. Про настоящую машину по уничтожению украинских детей, которая работает безостановочно.Маленьких больных украинцев вывозят в Венгрию якобы для лечения. И там за большие деньги просто ждут, когда дети умрут.Журналисты ТСН поехали на место преступления, чтобы распутать эту хитроумную схему. И выяснили вещь еще страшнее – украинских детей буквально прописали на кладбище.В частности обнаружили, что владелицей несуществующей клиники является некая Моника Варга, которая прописана в городе Ужгород, на проспекте Свободы ...Также оказалось, что активно помогал аферистам и почетный консул Украины в Венгрии Василий Вышиванюк. Зато последний считает, что действительно совершал полезную миссию.Пока же подозрительной медицинской фирмой уже заинтересовались венгерские правооxоронци, xоча все следы ведут в Украину. Поэтому результаты о ее "деятельности" еще впереди ...Больше подробностей смотрите на видео.