Аферистка из Ужгорода создала в Венгрии "клинику смерти" для украинcкиx детей (ВИДЕО)

|Аферисты вывозят детей в Венгрию на лечение и ждут пока они умрут
Смертельная медицина: Маленьких больных украинцев вывозят в Венгрию, якобы для лечения. А там за большие деньги просто ждут, когда дети умрут.
В программе ТСН.Тиждень вышли новые ужасающие подробности расследования Галины Сергеевой. Про настоящую машину по уничтожению украинских детей, которая работает безостановочно.
Маленьких больных украинцев вывозят в Венгрию якобы для лечения. И там за большие деньги просто ждут, когда дети умрут.
Журналисты ТСН поехали на место преступления, чтобы распутать эту хитроумную схему. И выяснили вещь еще страшнее – украинских детей буквально прописали на кладбище.
В частности обнаружили, что владелицей несуществующей клиники является некая Моника Варга, которая прописана в городе Ужгород, на проспекте Свободы ...
Также оказалось, что активно помогал аферистам и почетный консул Украины в Венгрии Василий Вышиванюк. Зато последний считает, что действительно совершал полезную миссию.
Пока же подозрительной медицинской фирмой уже заинтересовались венгерские правооxоронци, xоча все следы ведут в Украину. Поэтому результаты о ее "деятельности" еще впереди ...
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«Фабрика смерти» для украинских детей в Венгрии (ВИДЕО)