Убийца-"торнадовец" хотел убить еще и водителя маршрутки

26.09.2016 (11:58)

Пугачев стрелял по маршрутке

Подозреваемый в убийстве двух полицейских в Днепре Александр Пугачев совершил восемь выстрелов по маршрутке, водитель которой пытался заблокировать автомобиль нападающего.

Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает Укринформ, ссылаясь на начальника патрульной полиции Днепра Владимира Богониса.

Всего, по словам Богониса, нападавший восемь раз выстрелил по маршрутке. Сам водитель маршрутки Валерий Тимонин рассказал журналистам, что патрульный сел в служебный автомобиль и стал по базе проверять личности подозреваемых. Напарница полицейского в это время стояла около патрульного авто.

"Мне кажется, девушка-патрульный растерялась, испугалась и не стреляла. Тот сначала выстрелил в патрульную, а затем хладнокровно расстрелял полицейского-парня", – сообщил водитель.

Когда убийца пытался уехать, Тимонин перегородил своим микроавтобусом дорогу автомобилю злоумышленника. Нападающий открыл огонь и по маршрутке, после чего Тимонину пришлось разблокировать проезд.

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