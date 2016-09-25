Убийца-"торнадовец" хотел убить еще и водителя маршрутки

|Пугачев стрелял по маршрутке
Подозреваемый в убийстве двух полицейских в Днепре Александр Пугачев совершил восемь выстрелов по маршрутке, водитель которой пытался заблокировать автомобиль нападающего.
Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает Укринформ, ссылаясь на начальника патрульной полиции Днепра Владимира Богониса.
Всего, по словам Богониса, нападавший восемь раз выстрелил по маршрутке. Сам водитель маршрутки Валерий Тимонин рассказал журналистам, что патрульный сел в служебный автомобиль и стал по базе проверять личности подозреваемых. Напарница полицейского в это время стояла около патрульного авто.
"Мне кажется, девушка-патрульный растерялась, испугалась и не стреляла. Тот сначала выстрелил в патрульную, а затем хладнокровно расстрелял полицейского-парня", – сообщил водитель.
Когда убийца пытался уехать, Тимонин перегородил своим микроавтобусом дорогу автомобилю злоумышленника. Нападающий открыл огонь и по маршрутке, после чего Тимонину пришлось разблокировать проезд.
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Комментарии
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РУЗЬКЕ ЕСТЬ УБИЙЦЫ И ВОРЬЕ, ТАКИМ ПЛАНКТОНОМ ШТУЧНО БЫЛИ ЗАСЕЛЕНИ ЗЕМЛИ ДАУНБАССА!!!
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ВОТ ОН ЧМОШНЫЙ ХЕРОЙ АТО!