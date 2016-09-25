В Ужгороде втихаря происходит "строительный захват" (ФОТО)

|В Ужгороде ведется незаконная застройка
Схемы при этом используются несложные: сначала участочек берется в аренду, на нем возводится временное «скворечник», затем медленно легкая конструкция превращается в постоянное, затем застройщик платит небольшой штраф и - адью, на общей земле появляется частная постройка.
К сожалению, так случается часто, что новостройки в центре города, на видном месте, где в течение дня проходит большое количество прохожих, зачастую бросаются в глаза, и общественность более или менее пытается контролировать законность тех или иных строительных работ. А вот на небольших улицах и в переулках, «подальше от людских глаз», нечистоплотным застройщикам удается тайком, порой небольшими участками, «прихватизировать» те кусочки земли, которые выпадают из общего поля зрения.
Что-то, похоже, прямо сейчас происходит на маленькой и тихой улочке Шопена у дома №17. На территории, которая до недавнего времени была зеленой зоной, клумбой у жилого дома, внезапно начали появляться бетонные столбики, опоры для будущего строения. Большое количество ужгородцев очень невнятно представляет, где находится эта улица, поэтому «тихая застройка» имела шансы пройти незаметно.
Но в данном случае - не повезло. Жители дома №17, как сообщает Сергей Петрович Козодаев, не только зафиксировали этот факт, но и задались вопросом - а насколько законна такая застройка?
По этому поводу они обратились в городскую архитектуру. Ответ начальника соответствующего отдела горисполкома Александры Зотовой оказалась, по словам С.Козодаева, ожидаемой - никаких разрешительных документов на какую капитальное сооружение на данном этапе не казалось никому. Таким образом, строительство является абсолютно незаконным.
Просьба к компетентным органам городской власти немедленно отреагировать, разобраться в ситуации и принять меры для остановки работ и демонтажа уже существующих конструкций.
Источник: KorzoNews
Подробности строительства на улице Грушевского в Ужгороде
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Не хотелось-бы разочеровать, но на собственном опыте убедился, что горисполком абсолютно равнодушен к внутридворовым проблемам ужгородцев. В Вашем доме или дворе быть свалка, свинарник, годами залитый водой подвал, никогда не асфальтированный двор, незаконная пристройка, притон для алкашей или наркоманов. Все это их не интересует. Все, на что может рассчитывать среднестатистический ужгородец при обращении к горисполкому - это формальная отписка (ответ-то они должны дать). Реального решения проблемы не будет. И это знают и застройщики.