В Ужгороде втихаря происходит "строительный захват" (ФОТО)

26.09.2016 (12:14)

В Ужгороде ведется незаконная застройка

Схемы при этом используются несложные: сначала участочек берется в аренду, на нем возводится временное «скворечник», затем медленно легкая конструкция превращается в постоянное, затем застройщик платит небольшой штраф и - адью, на общей земле появляется частная постройка.

К сожалению, так случается часто, что новостройки в центре города, на видном месте, где в течение дня проходит большое количество прохожих, зачастую бросаются в глаза, и общественность более или менее пытается контролировать законность тех или иных строительных работ. А вот на небольших улицах и в переулках, «подальше от людских глаз», нечистоплотным застройщикам удается тайком, порой небольшими участками, «прихватизировать» те кусочки земли, которые выпадают из общего поля зрения.

Что-то, похоже, прямо сейчас происходит на маленькой и тихой улочке Шопена у дома №17. На территории, которая до недавнего времени была зеленой зоной, клумбой у жилого дома, внезапно начали появляться бетонные столбики, опоры для будущего строения. Большое количество ужгородцев очень невнятно представляет, где находится эта улица, поэтому «тихая застройка» имела шансы пройти незаметно.

Но в данном случае - не повезло. Жители дома №17, как сообщает Сергей Петрович Козодаев, не только зафиксировали этот факт, но и задались вопросом - а насколько законна такая застройка?

По этому поводу они обратились в городскую архитектуру. Ответ начальника соответствующего отдела горисполкома Александры Зотовой оказалась, по словам С.Козодаева, ожидаемой - никаких разрешительных документов на какую капитальное сооружение на данном этапе не казалось никому. Таким образом, строительство является абсолютно незаконным.

Просьба к компетентным органам городской власти немедленно отреагировать, разобраться в ситуации и принять меры для остановки работ и демонтажа уже существующих конструкций.

Источник: KorzoNews





Подробности строительства на улице Грушевского в Ужгороде