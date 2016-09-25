Вашингтон окончательно дискредитировал себя в Сирии

26.09.2016 (12:17)

Cудьба Сирии будет решаться на поле боя

Как отмечает постоянный обозреватель НВО Тони Карталучи в своей новой статье, сегодня западные СМИ с сожалением отмечают, что попытка заключить перемирие в Сирии, судя по всему, провалилась, потому что российские и сирийские самолеты наносят удары по позициям «умеренных» боевиков в районе Алеппо.

Автор задается вопросом: почему, если Вашингтон так хочет мира для сирийского народа, он заявлял о своих намерениях свергнуть легитимного сирийского президента задолго до начала конфликта, нисколько не стесняясь своих намерений по использованию радикальных сил?

Мало сожаления вызвал у западных журналистов и тот факт, что «случайный» налет американских ВВС на позиции сирийский военных «случайно» помог боевикам ДАИШ захватить стратегически важный пункт, практически похоронив перемирие.

Более того, «умеренные» боевики, страдающие от налетов российской и сирийской авиации, а именно члены террористической организации Джабхат Аль-Нусра не только официально поддерживались Вашингтоном в одно время, но и были признаны «защитниками демократии» в другое.

Вашингтон окончательно дискредитировал себя своими путаными действиями и заявлениями, отмечает автор. А потому судьба сирийского государства будет теперь решаться на поле боя.

Министерства иностранных дел крупнейших стран ЕС, а также США призвали Россию принять экстренные шаги для планомерной реализации режима прекращения огня в Сирии. Информация о таком заявлении появилась на официальном сайте Госдепа США.

Со стороны РФ должны быть предприняты экстраординарные меры в сфере использования дипломатического авторитета в Сирии. Подобный шаг требуется от России, чтобы осуществить план по прекращению огня между вооруженными группировками. Данную позицию поддержали представители ЕС.

Также, на сайте Госдепа появился призыв ведомства ко всем оппозиционным организациям в Сирии прекратить сотрудничество с группировкой «Джебхат ан-Нусра»*.

В начале сентября этого года между Россией и США было подписано соглашение по совместному урегулированию ситуации в Сирии. Одним из пунктов данного документа является обязательное условие для США указать все лояльные к существующему сирийскому правительству группировки, так называемых представителей «умеренной» оппозиции, а также способствовать их отделению от террористической организации «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в России).

Однако, у российской стороны есть опасения, что в данные списки США не только внесли часть террористических группировок, но и не собираются настаивать на их отделении от запрещенных. Ранее эти опасения высказал глав МИД РФ Сергей Лавров, а теперь и государственный деятель Алексей Пушков на своей страничке в Twitter.