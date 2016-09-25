В Ужгороде провели конкурс по скоростному поеданию бургеров (ВИДЕО)

26.09.2016 (12:34)

В Ужгороде устроили соревнования по скоростному поеданию бургеров

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В Ужгороде устроили соревнования по скоростному поеданию бургеров, конкурс провели впервые, говорят организаторы.Каждый участник имел одинаковое количество фаст-фуда, которое необходимо было съесть за определенное время. Таким образом в областном центре Закарпатья установили рекорд - шесть с половиной бургеров за минуту.Победитель получил годовой запас бургеров от сети заведений быстрого питания.