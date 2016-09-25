В Ужгороде провели конкурс по скоростному поеданию бургеров (ВИДЕО)

|В Ужгороде устроили соревнования по скоростному поеданию бургеров
В Ужгороде устроили соревнования по скоростному поеданию бургеров, конкурс провели впервые, говорят организаторы.
Каждый участник имел одинаковое количество фаст-фуда, которое необходимо было съесть за определенное время. Таким образом в областном центре Закарпатья установили рекорд - шесть с половиной бургеров за минуту.
Победитель получил годовой запас бургеров от сети заведений быстрого питания.
В Ужгороде экстремал прошел по канату над Ужем (ФОТО, ВИДЕО)