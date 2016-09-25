В Мукачево полиция задержала львовских псевдоволонтеров (ФОТО)

|Патрульные Мукачева задержали волонтеров-аферистов
25 сентября около 11 часов утра мукачевские патрульные получили вызов на улицу Духновича. Заявитель сообщил, что двое граждан мешают проезду транспортных средств.
Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили двух молодых людей, которые на проезжей части собирали средства в пластиковые контейнеры. Парень с девушкой, выходцы из Львова, назвались общественными активистами благотворительной организации и сообщили, что собирают средства для больных детей.
При общении с полицейскими они не смогли назвать место нахождения их офиса и не уведомили грядущие перечисляются средства.
Оба граждан патрульные пригласили в Мукачевский отдела полиции для дачи объяснений.
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Рейтинг: 4
Комментарии
Рейтинг: 6
Вот что несут на Закарпатье галичане.
Рейтинг: -5
УКРАЛИ ТВОЙ БИЗНЯК С ЮРЫЧЕМ, ОНИ ХОТЬ ПРИЛИЧНО ВЫГЛЯДЯТ, НЕ ТО ЧТО БОМЖИ РУСКАВА МИРА!
Рейтинг: 5
На себя в зеркало посмотривоючее жирнозадое галицкое чмо.
Рейтинг: -5
ОЙ ВСЁ, РУСКВАМИРАЛЮБИТЕЛЬ ТЫ ВЫШЕЛ С ЗАПОЯ?!!!
Рейтинг: 5
В отличие от тебя чмошная галицкая свинья я не бухаю вообще.