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В Мукачево полиция задержала львовских псевдоволонтеров (ФОТО)

26.09.2016 (12:42)
Патрульные Мукачева задержали волонтеров-аферистов
Патрульные Мукачева задержали волонтеров-аферистов

25 сентября около 11 часов утра мукачевские патрульные получили вызов на улицу Духновича. Заявитель сообщил, что двое граждан мешают проезду транспортных средств.

Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили двух молодых людей, которые на проезжей части собирали средства в пластиковые контейнеры. Парень с девушкой, выходцы из Львова, назвались общественными активистами благотворительной организации и сообщили, что собирают средства для больных детей.

При общении с полицейскими они не смогли назвать место нахождения их офиса и не уведомили грядущие перечисляются средства.

Оба граждан патрульные пригласили в Мукачевский отдела полиции для дачи объяснений.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

26.09.2016 (15:17) / Все хохлы-вонючие педики!

Вот что несут на Закарпатье галичане.

26.09.2016 (16:12) / Судоплатов

УКРАЛИ ТВОЙ БИЗНЯК С ЮРЫЧЕМ, ОНИ ХОТЬ ПРИЛИЧНО ВЫГЛЯДЯТ, НЕ ТО ЧТО БОМЖИ РУСКАВА МИРА!

26.09.2016 (16:49) / Судоплатов

На себя в зеркало посмотривоючее жирнозадое галицкое чмо.

26.09.2016 (16:52) / Судоплатов

ОЙ ВСЁ, РУСКВАМИРАЛЮБИТЕЛЬ ТЫ ВЫШЕЛ С ЗАПОЯ?!!!

26.09.2016 (18:26) / Судоплатов

В отличие от тебя чмошная галицкая свинья я не бухаю вообще.