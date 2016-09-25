Обстрел из РПГ ресторана в Закарпатье полиция квалифицирует как хулиганство (ФОТО)

26.09.2016 (12:52)

В Закарпатье неизвестные из РПГ обстреляли ресторан

Как уже сообщал UA-Reporter, взрыв прогремел в четыре часа утра в Сваляве, неизвестные открыли огонь из гранатомета по ресторану "Богемия".

26 сентября 2016 в 03.42 в дежурную часть Свалявского отделения полиции поступило сообщение оператора линии «102» о том, что на террасу ресторана «Богемия» неизвестный бросил гранату, от чего произошел взрыв. Пострадавших нет. На место происшествия направлены наряд полиции.

Осмотром места происшествия установлено, что в результате взрыва повреждены два окна здания ресторана и три окна на здании Савеловской ГНИ, расположенной напротив. Также частично повреждена стена и крыша ресторана «Богемия», диаметр поражения - примерно два метра. С места происшествия изъяты остаток задней части стабилизатора, вероятно, к «РПГ».

Происшествие зарегистрировано и квалифицируется по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия).

Полиция установила, что неизвестный с использованием оружия, вероятно, ручной противотанковой гранаты, осуществила выстрел в верхнюю часть ресторана «Богемия». Следствие продолжается.

В Закарпатье неизвестные из гранатомета обстреляли ресторан