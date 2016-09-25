У закарпатца в доме полицейские обнаружили 6 кг наркотиков (ФОТО)

26.09.2016 (13:53)

На Мукачевщине в новостройке нашли 6 кило наркотиков

Около 6 кг высушенных растений, внешне похожих на коноплю, сотрудники Мукачевского районного отделения полиции обнаружили в новостройке 30-летнего жителя села Новое Давыдково. Наркотическое зелье сушились на чердаке в новостройке.

«У нас была оперативная информация о том, что житель села Новое Давыдково дома хранит наркотики. Получив в суде разрешение провести обыск по месту жительства подозреваемого было обнаружено растения, похожие на коноплю. Вес изъятого - около 6 кг», - сообщил начальник Мукачевского районного отделения полиции Александр Бондарчук.

По словам жены хозяина двора, где были обнаружены наркотики, она не знает, что это за растения. Мужчины в момент обыска дома не было.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. По результатам обыска открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 УК (хранение наркотических веществ в крупных размерах). Владельцу находки грозит заключение на срок от двух до пяти лет. Продолжается расследование.

Отдел коммуникации полиции Закарпатськой области

Ужгородец устроил в гараже нарколабораторию