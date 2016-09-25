Подчиненный Авакова выдал убийце патрульных удостоверение УБД (ФОТО)

|Экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев убил двух полицейских
Подозреваемый в убийстве двух сотрудников патрульной полиции, бывший боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев получил статус участника боевых действий, находясь в розыске.
Об этом сообщил волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook.
Волонтер опубликовал подлинное удостоверение УБД Пугачева, на котором указывается, что оно было выдано 5 ноября 2015 года. При этом, на сайте МВД подозреваемый числился в розыске от 2 октября 2015 года.
Синицын отмечает, что подписал удостоверение УБД Пугачеву начальник управления кадров Днепропетровской области подполковник полиции Небесский Юрий Сергеевич. Этот же Небесский является членом действующей полицейской комиссии по отбору сотрудников полиции.
Кадры расстрела полицейских бойцом "Торнадо" в Днепре (ВИДЕО)
Рейтинг: -1
Комментарии
Рейтинг: -1
Опять оккупант русский убил, НЕ удивительно, у них на генном уровне убивать...
Рейтинг: -5
ВОТ ТАКИМИ ЗАСЕЛИЛИ ШТУЧНО ДАУНБАСС РУЗЬКИМИ ЛИШНЕХРОМОСОМНЫМИ!!!
Рейтинг: 2
ВОТ ТАКИМИ ХОХЛО-ДАУНАМИ КАК ТЫ ГАЛИЦКОЕ ЧМО ЗАСЕЛИЛИ ШТУЧНО ЗАКАРПАТЬЕ ЛИШНЕХРОМОСОМНЫМИ!!!
Рейтинг: 16
ВОТ ОН - ХЕРОЙ АТО.
Рейтинг: -9
ТАК ОН ЖЕ РУЗЬКИЙ!!! ВСЕ УБИЙЦЫ И ВОРЬЕ ЕСТЬ РУЗЬКЕ!!!
Рейтинг: 7
ОН КАК РАЗ ХОХОЛ-ВСЕ ГАВНО СОБИРАЕТСЯ В ОГРЫЗКЕ УКРАИНЫ,КАК И ТЫ ВОНЮЧЕЕ ГАЛИЦКОЕ ГАВНО,НЕ ВЫУЧИВШЕЕ ДАЖЕ СВОЮ НЕДОМОВУ.
Рейтинг: -4
ИДИ ВОЗЬМИ ДРУГУЮ МЕТОДИЧКУ -РУЗЬКЕ!!! ОБЩАЮСЬ НА ЯЗЫКЕ ЖИВОТНЫХ - ТАК ПОНЯТНЕЙ ДЛЯ КАЦАПНИ!!!
Рейтинг: 1
ТЫ И ЕСТЬ ВОНЮЧАЯ ТУПАЯ ГАЛИЦКАЯ СВИНЬЯ.