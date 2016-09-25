Подчиненный Авакова выдал убийце патрульных удостоверение УБД (ФОТО)

26.09.2016 (14:56)

Экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев убил двух полицейских

Подозреваемый в убийстве двух сотрудников патрульной полиции, бывший боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев получил статус участника боевых действий, находясь в розыске.

Об этом сообщил волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook.

Волонтер опубликовал подлинное удостоверение УБД Пугачева, на котором указывается, что оно было выдано 5 ноября 2015 года. При этом, на сайте МВД подозреваемый числился в розыске от 2 октября 2015 года.

Синицын отмечает, что подписал удостоверение УБД Пугачеву начальник управления кадров Днепропетровской области подполковник полиции Небесский Юрий Сергеевич. Этот же Небесский является членом действующей полицейской комиссии по отбору сотрудников полиции.











Кадры расстрела полицейских бойцом "Торнадо" в Днепре (ВИДЕО)