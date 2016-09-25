Москаль поручил отстранить руководство таможенного поста "Тиса"

26.09.2016 (16:00)

Москаль: На таможне должны работать профессионалы и патриоты

Геннадий Москаль поручил начальнику Закарпатской таможни ДФС отстранить от должностей и переформатировать руководящий состав Таможенного поста «Тиса» на украинском-венгерской границе в Чоп.

Причина - грубые нарушения Таможенного кодекса Украины при выполнении таможенниками своих должностных обязанностей.

- Руководство поста будет отстранено от своих должностей, а на их место назначат новых людей, которые четко осознают, что поставлены на службу для отстаивания интересов государства, - заявляет Москаль. - Срочное оформление больничных или какие-то другие хитрости здесь никому не помогут, на таможне должны работать профессионалы и патриоты, а не «работники».

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