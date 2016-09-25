На Закарпатье пограничники конфисковали несколько авто с "левыми" документами (ФОТО)

26.09.2016 (16:15)

Закарпатские пограничники выявили авто с поддельными документами

Недавно пограничники Чопского отряда помешали двум случаям незаконного ввоза транспортных средств на территорию Украины.

Так, в первом случае, через пункт пропуска «Тиса» на легковом автомобиле «Пежо» направлялся наш соотечественник. Однако при прохождении мужчиной погранично-таможенного контроля у правоохранителей возникли сомнения. Поэтому было принято решение о проведении углубленной проверки. Как результат, правоохранители установили, что доверенность на право пользования автомобилем, которое предъявил украинец, поддельное.

Во втором случае в пункте пропуска «Ужгород» прибыл автомобиль «Форд Эскорт» под управлением еще одного гражданина Украины. Однако во время визуального осмотра транспортного средства у пограничников возникло подозрение о внесении изменений в номерные агрегаты транспортного средства. В ходе углубленного осмотра было установлено, что в номерное обозначение кузова автомобиля внесены изменения путем вварки пластины с другим кодом.

Сейчас оба транспортных средства изъяты в установленном порядке и оценен на общую сумму более 60 тыс. гривен. На правонарушителей составлены соответствующие процессуальные документы.

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