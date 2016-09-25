ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Анталовецкая поляна - уникальная достопримечательность Закарпатья (ВИДЕО)

26.09.2016 (16:35)
Анталовецкая Поляна — вершина в Украинских Карпатах
Анталовецкая Поляна — вершина в Украинских Карпатах
Анталовецкая поляна - местность расположена в западной части массива Маковица (часть Вигорлат-Гутинского вулканического пряди), на границе Перечинского и Ужгородского районов Закарпатской области.
К северу от Анталовецкой Поляны расположен хребет Синатория, на восток - гора Маковица (978 м), на юго-запад - гора Дил (793 м). Западные склоны горы спускаются в долину реки Уж, северные - в долину реки Турья.
Все самое интересное в исследованиях Александра Коробка смотрите в видеосюжете:



Потухший вулкан на Аталовецкой поляне покорился любителям приключений
Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...

Комментарии

26.09.2016 (22:48) / 897

Немає міста Обруч, але є Овруч. А взагалі п. Когут би мав звернутися к логопедові. Дикцію має жахливу.

26.09.2016 (21:45) / Круг

А ві розумієте різницю між "чеський" а "чехословацький"? Чому постійно вживаєте "чеський"?? Недостатня освіта? Не дивуюся.