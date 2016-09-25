Анталовецкая поляна - уникальная достопримечательность Закарпатья (ВИДЕО)

26.09.2016 (16:35)

Анталовецкая Поляна — вершина в Украинских Карпатах

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Анталовецкая поляна - местность расположена в западной части массива Маковица (часть Вигорлат-Гутинского вулканического пряди), на границе Перечинского и Ужгородского районов Закарпатской области.К северу от Анталовецкой Поляны расположен хребет Синатория, на восток - гора Маковица (978 м), на юго-запад - гора Дил (793 м). Западные склоны горы спускаются в долину реки Уж, северные - в долину реки Турья.Все самое интересное в исследованиях Александра Коробка смотрите в видеосюжете: