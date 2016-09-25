Анталовецкая поляна - уникальная достопримечательность Закарпатья (ВИДЕО)

|Анталовецкая Поляна — вершина в Украинских Карпатах
Анталовецкая поляна - местность расположена в западной части массива Маковица (часть Вигорлат-Гутинского вулканического пряди), на границе Перечинского и Ужгородского районов Закарпатской области.
К северу от Анталовецкой Поляны расположен хребет Синатория, на восток - гора Маковица (978 м), на юго-запад - гора Дил (793 м). Западные склоны горы спускаются в долину реки Уж, северные - в долину реки Турья.
Все самое интересное в исследованиях Александра Коробка смотрите в видеосюжете:
Потухший вулкан на Аталовецкой поляне покорился любителям приключений
Комментарии
Рейтинг: -2
Немає міста Обруч, але є Овруч. А взагалі п. Когут би мав звернутися к логопедові. Дикцію має жахливу.
Рейтинг: -1
А ві розумієте різницю між "чеський" а "чехословацький"? Чому постійно вживаєте "чеський"?? Недостатня освіта? Не дивуюся.