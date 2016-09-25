Горсовет Чопа собирается "продать" Ленина

26.09.2016 (16:58)

Власти Чопа отправляют "вождя" на аукцион

Судьбу демонтированной скульптуры Ильича, на днях решили депутаты Чопской городского совета. Городские избранники отправили свергнутого вождя - на аукцион.

Сколько удастся выручить за памятник пока неизвестно. Впрочем, эксперты уже работают над оценкой, а чиновники планируют вырученные средства потратить на благоустройство города.

Памятник Ленину в пограничном городке установили в 1970 году в центре города. В 2000 году скульптуру перенесли в дом престарелых, по просьбе ветеранов-железнодорожников.

"Во время Революции Достоинства в феврале 2014 года монумент «вождю» повалили и до сих пор он находится на территории одного из коммунальных предприятий города. Вместе со скульптурой Ильича, планируем продать служебный автомобиль - черную «Волгу». Пока точно не известно, какова стоимость скульптуры. Над этим работают эксперты, поскольку речь идет о 4 тоннах бронзы", - рассказал заместитель городского головы Оскар Балог.

На Закарпатье продажу Ленина через аукцион - случай беспрецедентный. Хотя подобных скульптур в области было множество.

Всего в Украине памятников советскому вождю насчитывалось более пять тысяч. Большинство из них - исчезли бесследно. Некоторые - таки продали.

К примеру, пока общественные активисты и городские чиновники обсуждали, где хранить убранные из общественного пространства памятники, мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко выставил монумент Ленина на продажу, оценив его в один миллион гривен.

Пока градоначальники в большинстве городов Украины ищут «канувшие в лету» памятники Ленина, в соцсетях объявлений об их продаже - пруд пруди.

За мраморный бюст лидера большевиков просят 10000 долларов, за бронзовую статуэтку - более три тысячи гривен, а за платиновую голову вождя из ордена Ленина - полтысячи долларов.

Поэтому у властей города Чоп есть хорошие шансы продать Ильича за кругленькую сумму, а вырученные средства потратить на благо города.

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